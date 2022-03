Kita-Warnstreiks in Baden-Württemberg: Erzieherinnen legen Arbeit nieder

Für bessere Arbeitsbedingungen haben am Dienstag Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst gekämpft. Nicht nur in Stuttgart und Mannheim blieben viele Kitas geschlossen.

Die Gewerkschaft ver.di hat zum Weltfrauentag am 8. März zu einem Warnstreik aufgerufen. Erzieherinnen und Erzieher in Kitas und Grundschulbetreuung sowie Beschäftigte in sozialen Diensten und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen. In Baden-Württemberg sind nach Angaben der Gewerkschaft 45.000 Erzieherinnen und Erzieher in kommunalen Kitas sowie knapp 60.000 in Einrichtungen freier Träger betroffen. Hinzu kommen 32.000 Beschäftigte in sozialen Diensten und Einrichtungen.

Bei den Warnstreiks geht es um eine bessere Eingruppierung beim Entgelt, einen verbindlichen Ausgleich für Überlastung sowie um Anerkennung von Vor- und Nachbereitungszeiten für das Personal. Auch ein Recht auf Weiterbildung soll es nach dem Willen von ver.di geben.

Viele Kitas in BW geschlossen

Vor allem in Stuttgart und Mannheim blieben laut Gewerkschaft viele Kitas geschlossen. In Stuttgart seien rund 180 Einrichtungen betroffen gewesen, in Mannheim seien unter anderem alle 56 städtischen Kitas geschlossen blieben, so ein ver.di-Sprecher. Nach Angaben der Gewerkschaft beteiligten sich 5.000 Beschäftigte an Protestaktionen für eine bessere und dynamischere Eingruppierung beim Entgelt, Ausgleich für Überlastung sowie mehr Weiterbildung.

Es sei bedauerlich, dass für solche Forderungen Kitas bestreikt werden müssten, sagte ver.di-Landeschef Martin Gross in Stuttgart. Aber die pädagogischen Fachkräfte müssten jede Verbesserung selbst erkämpfen. In der Pandemie hätten sich zahlreiche Mitarbeiter angesteckt, aber die Beschäftigten von Kitas, Schulkindbetreuung, sozialen Diensten und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung hätten keine Corona-Prämien vom Staat erhalten. "Jetzt sind sie dran", betonte Gross.

Kundgebungen waren unter anderem in Tübingen, Karlsruhe, Stuttgart und Singen (Kreis Konstanz) geplant. Gestreikt werden sollte aber auch in Heilbronn, Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) und Freiburg.

Nach Angaben der Veranstalter nahmen an der zentralen Kundgebung auf dem Alten Messplatz in Mannheim mehr als 500 Beschäftigte teil. Erwartet wurden im Laufe des Tages aber noch mehr Teilnehmende.

Demo auf dem Alten Messplatz in Mannheim SWR Rosa Omenaca Prado

In Heilbronn legten 100 Menschen aus dem Sozial- und Erziehungsdienst am Dienstag ihre Arbeit nieder und versammelten sich am Bollwerksturm. Die Bereitschaft zu streiken sei sehr hoch, sagte ver.di-Gewerkschaftssekretär Christian Störtz dem SWR. "Viele streiken auch von zu Hause aus, weil ihnen die Demo unter Pandemiebedingungen zu riskant ist - auf den Plätzen sieht man nur einen Bruchteil der Streikenden". Neckarsulm (Kreis Heilbronn) befinde sich zum Großteil im Heimstreik, so Störtz.

Zu einer Kundgebung auf dem Tübinger Marktplatz kamen am Dienstagvormittag etwa 200 Kita-Beschäftigte und einige Eltern. Denn auch sie leiden unter dem Fachkräftemangel in den Kinderhäusern. Immer wieder würden Öffnungszeiten eingeschränkt, sagten sie dem SWR. Zu einer Kundgebung am Mittag kamen 300 Menschen. In Reutlingen blieben laut ver.di über 40 Kitas geschlossen oder hatten nur eingeschränkt geöffnet. Auch in Tübingen waren viele Kitas ganz geschlossen, manche boten eine Notbetreuung an, so die Stadt.

In Karlsruhe demonstrierten mehr als 300 Menschen auf dem Marktplatz für bessere Arbeitsbedingungen in sozialen Berufen. Bewusst hatte ver.di die Warnstreiks auf den Weltfrauentag gelegt, um auch auf die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern aufmerksam zu machen. "Soziale Erziehungsberufe sind typische Frauenberufe. Das heißt auch, dass Frauen dort weniger verdienen - auch im Vergleich zu Männern in technischen Berufen", betonte Amely Poll, stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin bei ver.di Mittelbaden.

Nächste Tarifverhandlungen im März und im Mai

Die Arbeitgeber kritisierten den aus ihrer Sicht viel zu frühen Aufruf zu Arbeitsniederlegungen. "Dass die Gewerkschaften ver.di und Beamtenbund nach nur einer Verhandlungsrunde zum Streik aufrufen, entspricht nicht dem tatsächlichen Verhandlungsstand", sagte die Präsidentin und Verhandlungsführerin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, Karin Welge. Die nächsten Verhandlungen mit den kommunalen Arbeitgebern in Potsdam soll es am 21. und 22. März sowie am 16. und 17. Mai geben.

Politikerinnen verlangen mehr Wertschätzung der Arbeit von Frauen

Anlässlich des Internationalen Frauentags diskutierte auch die Politik über die Arbeitsbedingungen von Frauen. Die Corona-Pandemie hat nach Überzeugung des Landesfrauenrates die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ausgebremst. Die Krise habe für viele Frauen eine "Rolle rückwärts" in der Gleichstellung bedeutet, sagte die Erste Vorsitzende des Landesfrauenrates Baden-Württemberg, Anja Reinalter. "Vor allem für Mütter ist die Corona-Krise eine Krise der Vereinbarkeit von Beruf und Familie." Frauen seien durch den Spagat zwischen Homeoffice, Homeschooling und Haushalt erschöpft, sagte Reinalter in Stuttgart.

Die baden-württembergische CDU-Generalsekretärin Isabell Huber betonte: "Wir brauchen keine arbeitsgerechte Familie, sondern familiengerechte Arbeitsbedingungen." In den vergangenen Jahren habe sich bereits vieles verbessert - aber die strukturellen Nachteile für Frauen müssten abgebaut werden. "Erziehung und Pflege von Angehörigen dürfen keine Karrierekiller und Wege in die Altersarmut sein."

Die Grünen forderten, die Tätigkeiten in Sozial- und Sorgeberufen und im Einzelhandel, deren Beschäftigte zu 75 Prozent weiblich seien, aufzuwerten. "Das sind Berufsgruppen, deren Bezahlung und Anerkennung nicht der gesellschaftlichen Bedeutung dieser Berufe entsprechen", betonten die Grünen-Landeschefin Lena Schwelling und Anna Peters vom Landesvorstand. Außerdem sei die Arbeit dieser Frauen in der Pandemie mit einem hohen Ansteckungsrisiko verbunden.