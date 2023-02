Personalmangel an Kitas in BW: Drohen zusätzlich Kündigungen?

In Tübingen schließen städtische Kitas schon mittags, wegen fehlenden Personals dürfen Kita-Gruppen überall in BW größer sein. Nun zeigt eine Befragung: Pädagogische Kräfte könnten abwandern.

Der Personalmangel in den Kindertagesstätten in Baden-Württemberg könnte sich einer Umfrage zufolge noch deutlich verschlimmern. Rund ein Drittel der pädagogischen Kräfte spielt laut der ver.di-Umfrage mit dem Gedanken, ihre Arbeit in der Kita entweder ganz aufzugeben oder zumindest ihre Arbeitszeit zu reduzieren.

7,1 Prozent des befragten pädagogischen Personals überlegen, das Berufsfeld komplett zu verlassen. Demnach erwägen sogar 27 Prozent, die Arbeitszeit zu reduzieren - vor allem wegen der hohen Belastung. Das ergab eine Umfrage der Gewerkschaft ver.di in Zusammenarbeit mit der Hochschule Fulda, die am Freitag in Stuttgart vorgestellt wurde. Ver.di sprach von einem "alarmierenden Ergebnis".

Ver.di: Größere Kita-Gruppen sind Risiko für Abwanderung von Fachkräften

Zwar können sich immerhin 9,3 Prozent der Befragten unter bestimmten Voraussetzungen vorstellen, ihre Arbeitszeit aufzustocken, das ist aber laut ver.di "eher ein Tropfen auf dem heißen Stein". Für den "Kita-Personalcheck" hatten die Hochschule und die Gewerkschaft im vergangenen Herbst mehr als 1.300 pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Kindertagesstätten in Baden-Württemberg befragt - von diesen waren 71 Prozent öffentlich getragene Einrichtungen.

Wichtig sei nun, die Qualität trotz der Engpässe zu halten, sagte Nancy Hehl, Kita-Expertin bei ver.di. So berge die Vergrößerung von Gruppen das Risiko, dass mehr Fachkräfte gehen und sich das Problem verschärft.

Tübingen: 50 Kita-Gruppen öffnen nur noch bis 13:15 Uhr

In Tübingen werden künftig 50 Gruppen der städtischen Kindertagesstätten nur noch bis 13.15 Uhr geöffnet haben. Die Anpassung sei notwendig, weil derzeit 86 Fachkräfte in den Einrichtungen fehlten, teilte die Stadt am Freitag mit. Am Montagabend hatte der Gemeinderat beschlossen, dass wegen des Personalmangels die Öffnungszeiten der Kitas verkürzt werden müssen - was viele berufstätige Eltern stark belasten dürfte.

Personalmangel: Städtische Kitas in Tübingen schließen früher Das ändert sich an Tübinger Kitas aufgrund des Personalmangels: Bislang hatten 20 Kita-Gruppen in Tübingen nur bis 13:15 Uhr geöffnet, künftig werden es 50 sein

Die Zahl der Gruppen, die bis 14:30 Uhr geöffnet haben, wird von 38 auf 25 reduziert

35 Gruppen, statt bislang sechs, werden bis 15:30 Uhr geöffnet haben

27 Gruppen (bisher 66) schließen künftig um 16:30 Uhr

Bis 17:30 Uhr werden Kinder dann nur noch in zwei Gruppen betreut - das gab es bislang in 32 Gruppen, allerdings waren diese nach Angaben der Stadt im Jahr 2019 nur zu elf Prozent ausgelastet Die Öffnungszeiten gelten ab dem neuen Kindergartenjahr, also von September an. Es werde weiter unter Hochdruck daran gearbeitet, neues Personal zu finden, hieß es in einer Mitteilung der Stadt Tübingen. Außerdem will die Stadt Spielgruppen anbieten, die beispielsweise von Studierenden oder von ehrenamtlich engagierten Eltern geleitet werden sollen.

Ver.di-Expertin Hehl sieht in der Tübinger Lösung grundsätzlich einen gangbaren Weg, um dem Personalmangel zu begegnen: "Wir raten eher dazu, die Quantität zu reduzieren und die Qualität zu halten." Allerdings müssten solche Entscheidungen im besten Falle mit allen Beteiligten, also auch den Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Trägern der Einrichtungen abgestimmt werden. Und Ziel müsse es natürlich weiterhin sein, mehr qualifiziertes Personal zu gewinnen. Ob das in ganz Baden-Württemberg schnell gelingen kann, ist allerdings fraglich.

SPD-Bildungsexperte fordert Kita-Gipfel

Aus der Opposition im Landtag gibt es Kritik: Der baden-württembergische SPD-Bildungsexperte Daniel Born wirft Landeskultusministerin Theresa Schopper (Grüne) vor, die Krise auszusitzen. "Sie muss endlich über ihren Schatten springen und einen Kita-Gipfel einberufen", wird er in einem Facebook-Kommentar seiner Partei zitiert. Klagen über eine hohe Arbeitsbelastung oder Überlegungen zu einer Kündigung seien "ein unüberhörbares Alarmsignal", so Born.