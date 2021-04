Für die Kitas in Baden-Württemberg fehlt eine Strategie, kritisieren Eltern und Personal. Die Gewerkschaft Verdi fordert Klarheit. In den Einrichtungen könnte es bald eine Testpflicht geben.

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Kitas in Baden-Württemberg eine verbindliche Testpflicht. Zweimal pro Woche sollten Kinder und Personal getestet werden, forderte der Landesbezirksleiter Martin Gross am Donnerstag in Stuttgart. Ohne eine Verpflichtung zum Test, gebe es wieder Diskussionen mit einigen Eltern vor dem Kita-Eingang über Sinn und Unsinn, so eine Erzieherin auf der Pressekonferenz der Gewerkschaft. Verdi forderte darüber hinaus, dass die Testung so organisiert werde, dass die Mitarbeitenden nicht zusätzlich belastet werden.

Für Schulen habe es bereits ein Spitzengespräch mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gegeben. Auch sei der Präsenzunterricht aus Infektionsschutzgründen nach Ostern noch eine Woche ausgesetzt. Die Kitas hingegen seien und blieben die ganze Zeit geöffnet, auch ohne Strategie der Ministerien, sagte ein Verdi-Sprecher dem SWR.

Auch Gemeindetag für Kita-Testungen

Rückendeckung erhält die Gewerkschaft vom baden-württembergischen Gemeindetag: "Wir können den Wunsch nach Testungen in Kitas nachvollziehen, stehen deshalb in engem Austausch mit dem Land und hoffen auf eine kurzfristige Einigung", sagte dessen Präsident Steffen Jäger. Seien Tests flächendeckend verfügbar, müsse auch "eine Testobliegenheit für den Besuch einer Kita umgesetzt werden", sagte Jäger.

Verdi fordert zügige Corona-Impfungen

Verdi betont, man sei ausdrücklich dafür, dass die Kitas offenblieben, jedoch müsse dafür der Gesundheitsschutz deutlich verbessert werden. Beispielsweise müssten die Mitarbeitenden zügiger geimpft werden. "Die Kolleginnen und Kollegen fühlen sich in den Einrichtungen alleine gelassen", kritisierte der Landesbezirksleiter der Gewerkschaft, Martin Gross gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Bislang keine Testpflicht an Kitas

Es müsse ein Quarantänekonzept geben, das verbindlich regele, wann nur eine Gruppe und wann eine ganze Kita geschlossen werden müsse, fordert die Gewerkschaft in einem 13-Punkte-Katalog an die Landesregierung. Es solle zudem Sicherheit darüber geben, bei welcher Corona-Belastung der Stadt oder des Kreises Kitas ganz geschlossen und Kitas mit Notbetreuung zu öffnen seien.

Wie groß die betreuten Gruppen in den Einrichtungen sein dürfen oder ob Eltern die Kinder in der Einrichtung abholen oder vor dem Tor warten, entscheiden derzeit die Einrichtungen im Land selbst. Seit Ende Februar kann sich das Kita-Personal zweimal wöchentlich auf Corona testen lassen - eine Testpflicht besteht allerdings nicht.

Modellprojekte in Mannheim und Böblingen

Die Landesregierung könnte am Donnerstag weitere Entscheidungen zur Strategie in den Kitas bekanntgeben. Dabei könnte es auch um eine Testpflicht oder ein Testangebot für Kinder gehen, wie es Gewerkschaften fordern. Bei verschiedenen Modellprojekten wurde bereits in einzelnen Kitas im Land mit Schnelltests getestet - wie etwa in Mannheim. Dort werden die Tests nun auf die ganze Stadt ausgeweitet. Am Dienstag wurden laut Stadt 110.000 Test-Kits an Kindertagesstätten aller Träger ausgeliefert.

Auch im Kreis Böblingen wird bereits in Kitas getestet. Dort werden Jungen und Mädchen ähnlich wie in den Schulen zwei Mal in der Woche getestet, bevor sie die Kitas betreten. Es kommen verschiedene Tests zum Einsatz - so soll im Rahmen der Modellphase auch erprobt werden, welcher Test sich am besten eignet. Die Tests werden von geschultem Personal durchgeführt. Nach Ablauf des Projekts sollen die Erfahrungen ausgewertet und entschieden werden, wie sich ein Modell auf Kreisebene weiter finanzieren lassen könnte.

Verdi fordert landesweite Rahmenbedingungen für Kitas

Verdi-Landesbezirksleiter Gross fordert landesweite Rahmenbedingungen, damit Kommunen und Träger die pädagogische Arbeit organisieren könnten. Es sei wichtig, dass die Beschäftigten nicht jeden Morgen am Kita-Tor neue Regeln durchsetzen müssten. "Pädagogische Fachkräfte sind für die Kinder verantwortlich und keine Türsteher der sich ständig ändernden Corona-Politik des Landes", so Gross.

Verunsicherung auch bei Eltern

Zuvor hatten bereits Eltern moniert, der Wechsel zum Fernunterricht nach den Osterferien sorge bei den Eltern mit Kindern in Kitas und Kindertagespflege für akute Verunsicherung. Sie beobachteten mit Unruhe, dass sich die Landesregierung bisher noch nicht zum Verfahren in den Kitas geäußert habe, teilte ein Sprecher der Landeselternvertretung baden-württembergischer Kindertageseinrichtungen mit. Die Elternvertreter sprechen sich grundsätzlich für offene Kitas aus und verweisen dabei auch auf aktuelle Daten des Landesgesundheitsamt, wonach vor allem Arbeitsstätten und der private Bereich für den Großteil der Corona-Neuinfektionen verantwortlich seien.