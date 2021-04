per Mail teilen

Seit dieser Woche können alle der etwa 11.000 Kinder in Mannheim wieder in ihre Kindergärten und Kitas gehen. Die Stadt stellt dafür jedem Kind wöchentlich zwei Schnelltests kostenlos zur Verfügung. Dafür wurden 50.000 Nasaltests und 50.000 Spucktests bereitgestellt. Die Eltern sollen die Kinder zuhause testen. Seit Mitte März hatten die 200 Einrichtungen in Mannheim coronabedingt nur noch für die Notbetreuung geöffnet.