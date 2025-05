Aktuell erfahren viele Eltern, ob und wo sie ab September einen Betreuungsplatz für ihre Kinder bekommen. Wir haben im Land nachgefragt, wie die Lage in Kitas, Kindergärten und in der Kindertagespflege ist.

In den großen Städten und kleinen Kommunen in Baden-Württemberg sind die Anmeldungen für das neue Kita- und Kindergartenjahr eingegangen. Nun erfahren Eltern, ob sie ab September einen Betreuungsplatz im gewünschten Umfang und in der Nähe bekommen. Klar war schon vorher für viele, dass die Kinderbetreuung nochmal teurer wird. Vor allem bei Kindern unter drei Jahren sind die monatlichen Elternbeiträge hoch und die regionalen Unterschiede groß. Auch in der Kindertagespflege, also bei Tagesmüttern oder -vätern werden sie mancherorts höher.

Wir haben bei Eltern und Fachkräften, in Städten, Gemeinden und im Kultusministerium nachgefragt und geben Antworten auf die Frage: Wie geht Baden-Württemberg in das anstehende Kindergartenjahr?

Zuerst die gute Nachricht: Aktuell kämen aus einigen Kommunen im Land Signale, die auf Entspannung bei der Kita-Platzvergabe hindeuteten. Das berichten Natascha Höh und Anna Radermacher aus Kornwestheim vom Landeselternbeirat Kindertagesbetreuung im Gespräch mit dem SWR. So freute sich punktuell der ein oder andere Bürgermeister darüber, den Platzbedarf im Kindergartenjahr 2025/26 decken zu können. Vor allem in Städten, in denen in den letzten Jahren kontinuierlich in den Bereich investiert wurde, so der BW-Städtetag. Oder dort, wo temporär weniger Kinder nachkommen. Doch zur Wahrheit gehört auch: in der Fläche gebe es keine Entspannung. Darauf verweisen der Landeselternbeirat, aber auch die Kommunalen Spitzenverbände auf SWR-Nachfrage.

Die Kita-Krise sei keineswegs beendet, die Probleme verlagerten sich lediglich. Natürlich bestehe der Fachkräftemangel weiterhin, doch der Erprobungsparagraf gebe den Trägern seit einiger Zeit die Möglichkeit, den Betrieb auch mit weniger Fachpersonal oder mit kürzeren Öffnungszeiten am Laufen zu halten.

Wo die Lage bei der Platzvergabe entspannter sei als in den vergangenen Jahren, habe das "vor allem damit zu tun, dass im Moment einfach nicht so viele Kinder nachkommen", sagt Anna Radermacher vom Landeselternbeirat. Privat/Anna Radermacher

In Tübingen oder Mannheim zum Beispiel wurden die Öffnungszeiten gekürzt - auch um mehr Kindern Plätze anbieten zu können. Das könne kurzfristig zu einer Entlastung und Stabilisierung des Systems führen, erklärt Benjamin Lachat, beim BW-Städtetag für Familie und Soziales zuständig. "Sie bedeuten aber faktisch eine Einschränkung der Kapazitäten in der Kindertagesbetreuung und erhöhen den Druck auf Familien mit berufstätigen Elternteilen." Und ohne die öffentlich geförderte und vermittelte Kindertagespflege , also selbstständige Tagesmütter und -väter, würde das System gerade im Bereich für Kinder unter drei Jahren gar nicht mehr funktionieren, sagen Radermacher und Höh.

Das ist der Erprobungsparagraf Der gesetzliche Anspruch auf einen Kita-Platz gilt zwar in Baden-Württemberg, bleibt aber oftmals Theorie. Auch um dem zu begegnen hat die BW-Landesregierung im November 2023 den sogenannten Erprobungsparagrafen eingeführt. Der ermöglicht es Kitas, zeitlich begrenzt etwa beim Personalschlüssel von Vorgaben abzuweichen. Davon machten bis zum Sommer aber nur ein Bruchteil der Kitas Gebrauch. Auch verkürzte Betreuungszeiten sind möglich. In Mannheim beispielsweise wurden die Betreuungszeiten der großen Kita-Träger um fünf Wochenstunden reduziert.

Von echten Verbesserungen will auch Anja Braekow nicht sprechen. Sie ist Leiterin einer Kita in Rheinfelden (Kreis Lörrach) und Vorsitzende des Verbands Kitafachkräfte in Baden-Württemberg. Aus ihrer Sicht haben Familien und Kinder noch immer keine ausreichend starke Lobby. Zwar habe man in der Politik inzwischen erkannt, dass der Bedarf an Kita-Plätzen und -Fachpersonal hoch ist, trotzdem fehle es an einer ausreichenden Finanzierung. Für Infrastruktur wie Brücken würden Milliardenschulden angekündigt, während auf der anderen Seite Eltern zwanzig Prozent der Betreuungskosten für ihre Kinder bezahlen sollen, kritisiert Braekow. "Für mich geht da gerade eine Schere auseinander, wo die Investitionsprioritäten einfach mal komplett falsch gelegt werden." Bei ihrer Arbeit begegne sie gerade immer häufiger Eltern, die sich ganz genau überlegten, ob sie noch ein zweites Kind bekommen wollten.

"Und wenn wir keine Kinder mehr haben, funktioniert unser ganzer Generationenvertag, unser Rentensystem, der ganze Sozialstaat auf lange Sicht nicht mehr", sagt auch Anna Radermacher. "Da wünsche ich mir von der Landesregierung auch ein bisschen, dass die mal überdenkt: Wieviel wird gerade in die Bildung investiert?" Beim Landeselternbeirat Kinderbetreuung sagen sie ganz klar: die größte Herausforderungen seien für viele Eltern aktuell die gestiegenen finanziellen Belastungen. Denn Kita-Gebühren, aber auch die Beträge, die Eltern für öffentlich geförderte Tagesmütter und -väter an die Jugendämter überweisen müssen, nehmen zu.

Kommunale Träger bauten in den Städten und Gemeinden im Land Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren sukzessive ab, weil hier Kosten und Personalbedarf besonders hoch seien, berichten sie beim Landeselternbeirat. Oder die Plätze werden so teuer, dass sich Eltern zunehmend fragten, ob sie ihre Kinder überhaupt noch in die U3-Betreuung geben können. So wie etwa in Sachsenheim im Kreis Ludwigsburg. Dort werden für einen Ganztagesplatz im Bereich U3 laut Gebührenordnung vom September 2024 inklusive Mittagessen mehr als 860 Euro im Monat fällig - und dieser Betrag könnte weiter steigen.

Auch Benjamin Lachat vom BW-Städtetag sieht in den teils jährlichen Erhöhungen der Elternbeiträge ein Problem - und fordert eine stärkere Mitfinanzierung durch Bund und Land. "Aus Sicht des Städtetags muss das eines der ersten gemeinsamen Projekte zwischen uns und der künftigen Landesregierung sein", so Lachat. Es sei an der Zeit, die Kita-Finanzierung zwischen Land und Kommunen komplett neu zu gestalten - und abzusichern. Von der neuen Bundesregierung erhoffen sich die Kommunalen Spitzenverbände vor allem Geld für Neubau, Ausbau, Sanierung und Modernisierungen in Kitas und Kindergärten.

"Wenn ich sowieso aufgrund gekürzter Kita-Öffnungszeiten in Teilzeit arbeite, bleiben mir bei einer 50-Prozent-Stelle vielleicht noch 1.400 Euro übrig", rechnet Anna Radermacher vom Landeselternbeirat vor. Wenn für die Kinderbetreuung davon noch so viel Geld abginge, dann stelle sich für viele Familien die Frage, ob man vorrangig für die Betreuung arbeiten gehen wolle. "Und ich glaube, diese Frage werden viele Familien für sich einfach nicht mehr mit Ja beantworten." Denn auch eine Unterstützung wie der Geschwisterrabatt - also die vergünstigte Betreuung von Geschwisterkindern in einer Einrichtung - soll in einigen Kommunen wegen Sparzwängen wegfallen . Auch so könne sich auch der Fachkräftemangel im Land weiter verschärfen, sagt Radermacher, "weil Eltern dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen".

BW-Kinderbetreuung: Unterschiede bei Elternbeiträgen Landes- oder gar bundesweit einheitlich ist die Höhe der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung nicht geregelt. Sie ist der Teil der kommunalen Gebührenordnung, über die Gemeinderäte vor Ort entscheiden. Freie Träger dürfen in Baden-Württemberg zudem abweichend davon Gebühren selbst festlegen. In ihrer Gemeinsamen Empfehlung haben Kirchen und Kommunale Landesverbände (Städte- und Gemeindetag) für das Kindergartenjahr 2025/26 eine Erhöhung der Elternbeiträge um weitere 7,3 Prozent empfohlen. 2024/25 lag die empfohlene Erhöhung bereits bei 7,5 Prozent. Insgesamt streben Kirchen und Kommunale Verbände an, 20 Prozent der Betreuungskosten durch Elternbeiträge zu decken. Wie groß die Unterschiede bei den Elternbeiträgen allein bei den BW-Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern sind, hat Anfang 2024 auch eine Auswertung des Instituts der Deutschen Wirtschaft gezeigt . Fünf von neun Großstädten in Baden-Württemberg etwa staffeln die Gebühren nach Einkommen der Eltern. So variierten die Elternbeiträge für die Ganztagsbetreuung von Kindern über drei Jahren beispielsweise zwischen gänzlich kostenlos in Heilbronn und mehr als 600 Euro im Höchstsatz in Reutlingen.

Auch weil die Elternbeiträge so stark variierten, kämen zunehmend Eltern auf sie beim Landeselternbeirat zu, die wissen wollten, wie der Beitrag bei ihnen vor Ort zustande komme, berichten Höh und Radermacher. Auch hier versuchten sie als Landeselternbeirat zusammen mit Elternvertretern vor Ort auf die Stadtverwaltungen zuzugehen und diese Transparenz einzufordern. Die Offenheit werde größer, beobachtet Radermacher. Denn weder wolle die Gemeinde die Eltern ärgern, noch die Eltern die Gemeinde, sagt sie. Aber: "Es sind oft einfach zwei sehr gegensätzliche Standpunkte. Und die muss man irgendwie zusammenbringen." Auch beim BW-Städtetag zeigt man auf SWR-Nachfrage Verständnis. Im Zuge einer möglichen Neuaufstellung der Finanzierung der frühkindlichen Bildung sei es wichtig, auch an dieser Stelle eine nachvollziehbare Lösung zu finden.

Klar ist: Die finanzielle Situation vieler Städte und Gemeinden im Land ist alles andere als gut. Um überhaupt noch einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können, müssen die Gemeinderäte und Stadtverwaltungen den Rotstift ansetzen. Und während die Ausgaben verlässlich mehr werden, sind die Spielräume auf der Einnahmenseite häufig begrenzt. Gebühren - wie etwa für die Kinderbetreuung - sind da eine Stellschraube, an der gedreht werden kann, um wieder Spielräume im Haushalt zu schaffen.

Beispiel Ludwigsburg: die Stadt mit mehr als 94.000 Einwohnern im Norden von Stuttgart, muss dringend ihr Loch im Haushalt verkleinern. Diverse Posten wie ein vergünstigtes Stadtticket für den ÖPNV will man zu diesem Zweck einsparen . Aber eben auch die Einnahmen steigern - etwa durch erhöhte Kita-Gebühren. "Wir wissen, dass wir mit diesen Vorschlägen unsere Bürgerschaft mehr belasten. Solange sich aber an der dramatischen strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen durch Bund und Land nichts ändert, sehen wir leider keinen anderen Weg", sagte Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht (parteilos) zu dem Sparpaket. Final soll der Gemeinderat Ende Juni darüber abstimmen.

Ludwigsburg prüfe wegen dieser finanziellen Zwickmühle gemeinsam mit anderen Städten wie Schorndorf aktuell, das Land Baden-Württemberg zu verklagen, sagte Knecht im Gespräch mit dem SWR. Seit 2013 sei der städtische Zuschuss zu den Kosten der Kinderbetreuung in Ludwigsburg um 29 Millionen Euro angestiegen. "Jeder Cent für die Kinderbetreuung ist zwar ein gut investierter Cent", so Knecht, "aber die Kinderbetreuungskosten fressen uns quasi auf, egal wo wir an anderer Stelle im Haushalt sparen". Die prekäre Finanzlage sieht der Oberbürgermeister als möglichen Eingriff in das kommunale Selbstverwaltungsrecht - und damit einen Ansatzpunkt für eine mögliche Klage gegen das Land. Sofern die neue Bundesregierung und die Landesregierung vor der Landtagwahl im kommenden Jahr nicht doch noch die Zuschüsse erhöhten.

Auf SWR-Anfrage weist das BW-Kultusministerium darauf hin, dass die Landesregierung die Gemeinden im Bereich frühkindliche Bildung "in beträchtlichem Umfang" unterstütze. So erhielten die Gemeinden pauschale Zuweisungen zum Ausgleich von Kindergartenlasten in Höhe von derzeit 925,6 Millionen Euro im Jahr. Bei der Kleinkindbetreuung leiste man aus Geld vom Bund und vom Land 68 Prozent der Betriebsausgaben.

Wir wünschen uns hier vom Land noch mehr Engagement, vor allem finanziell.

Bei allem Verständnis für das finanzielle Dilemma vieler Kommunen wünschen sie sich auch beim Landeselternbeirat mehr finanzielles Engagement vom Land. "Jeder Euro, den wir in Kinder investieren, bekommt die Volkswirtschaft um ein Vielfaches zurück. Es sind also nicht einfach nur Ausgaben, sondern langfristige Investitionen in die Zukunft unseres (Bundes-)Landes", sagt Anna Radermacher. So gut etwa beim Erprobungsparagraphen eine kommunale Steuerung sei, so dürfe es bei den Gebühren keine eklatanten Unterschiede geben. Der Landeselternbeirat plädiert deshalb für eine "landesweit angepasste Gebührenstruktur, die die Lebenswirklichkeit von Familien nicht verkennt".

Auf die Festsetzung der Elternbeiträge dürfe die Landesregierung wegen der grundgesetzlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung aber keinen Einfluss nehmen, heißt es dazu aus BW-Kultusministerium. Sollten Eltern durch die Elternbeiträge wirtschaftlich überlastet werden, sei die öffentliche Jugendhilfe angewiesen, diese zu erlassen oder zu übernehmen. "Eltern können sich jederzeit an das Jugendamt wenden um zu prüfen, ob dies für sie in Betracht kommt", so das Kultusministerium.

Viel Skepsis hatte die Entscheidung der Landesregierung Ende 2023 ausgelöst, Kita-Trägern mit dem Erprobungsparagrafen vor Ort die Möglichkeit zu geben, zeitlich begrenzt von den Vorgaben des Kitagesetzes abzuweichen. Größere Gruppen, weniger Fachkräfte, dafür Zusatzkräfte zur Entlastung sollten flexible und individuelle Lösungen möglich machen. Denn allen war klar, dass die je nach Berechnung bis zu 40.000 fehlenden Kita-Fachkräfte in den kommenden Jahren trotz Ausbildungsoffensive und Quereinsteigerprogramm nicht so einfach zu finden sein werden.

Nun haben KVJS, Städte-, Gemeinde- und Landkreistag Anfang 2025 Kita-Trägern und Kommunen ihr sogenanntes Rahmenkonzept KiTaFlex präsentiert . Eine Hilfestellung für Kita-Träger, um den Erprobungsparagrafen in ihrer Einrichtung nutzen zu können. Mit KiTaFlex reagiere man auf das große Interesse von Trägern, sich zum Erprobungsparagrafen beraten zu lassen, so der KVJS. Das Modell solle, wie es der Gemeindetag gegenüber dem SWR ausdrückt, einen "vertretbaren Rahmen" abstecken, "der mit weniger Fachkräften weiterhin eine gute und verlässliche Bildung und Betreuung gewährleistet". Bundesweit stehe Baden-Württemberg beim Fachkraft-Kind-Schlüssel so gut da, dass dieser "Vorsprung es ermöglichen sollte, in Krisenzeiten vom bestehenden Standard abzuweichen".

W ie BW-Kitas von kreativen Lösungen profitieren können

"Ich finde es natürlich nicht toll, wenn man nur um die Öffnungszeiten zu halten, die Qualität runterfährt", sagt Anna Radermacher vom Landeselternbeirat Kindertagesbetreuung. Sie sieht aber auch die Chance mit dem Erprobungsparagrafen in eng gesteckten Grenzen, das bisherige Kita-Modell im Land zu überdenken. Wenn zum Beispiel als Zusatzkraft ein Sportlehrer ein Bewegungsangebot in der Kita anbiete und damit die Personalsituation entschärfe, dann "würde ich als Elternbeirätin und Mutter sagen, das ist super sinnvoll und allemal besser für die Kinder, als mit einer überforderten Fachkraft in einem Raum zu sitzen, die nicht einmal aufs Klo gehen kann".

Fachkräfte, Träger und Politik seien sich einig, dass es für das Problem der fehlenden Kita-Fachkräfte keine pauschale Lösung gebe, sagt auch Anja Braekow vom Verband Kitafachkräfte in BW. Aber: Auf der einen Seite den Fachkräftemangel zu beklagen und auf der anderen Personalschlüssel und Fachkraft-Kind-Verhältnis immer weiter aufzuweichen, "das passt für mich nicht zusammen", so Braekow.

Mit Verbandskolleginnen auf der Suche nach Lösungen für die Kita-Krise: Anja Braekow Verband Kitafachkräfte Baden-Württemberg

Doch immer nur meckern, sei auch keine Lösung. Die Kita einer Kollegin zum Beispiel habe mit Hilfe des Erprobungsparagrafen nun eine Musikzimmer bekommen. Ein Raum im Gebäude wurde nur an einem Tag in der Woche für ein paar Stunden vom örtlichen Jugendorchester genutzt. Nun darf die Kita den Rest der Woche den Raum mitbenutzen. "Da können sie jetzt Musikpädagogen einsetzen, das kommt den Kindern zugute und den Eltern, die sich sowas sonst vielleicht nicht leisten könnten", sagt Braekow.

Da entstehe also gerade genau so ein Projekt, wie man sich das als Pädagogin wünsche. Eines, das Kita-Fachkräfte entlastet und sogar noch einen Pluspunkt bietet. Jetzt wollen Braekow und ihre Kolleginnen im Verband Kitafachkräfte sich mal umhören. Vielleicht finden sie ja noch mehr solcher Beispiele.