Ab Montag soll es in den Kitas weitgehend wieder normal laufen. In den Grundschulen ist die Situation bedingt durch den Wechselunterricht komplexer. Offene Fragen beim Thema Schnelltests trüben die Stimmung.

Seit 16. Dezember gab es in den Schulen und Kitas im Land nur Notbetreuung. Da die Corona-Infektionszahlen jedoch sinken und aus Sicht der Landesregierung ein Maß erreicht ist, das die Öffnung von Schulen und Kitas erlaubt, sollen die Kleinsten ab Montag wieder in Klassenraum und Kindergarten zurückkehren dürfen.

In den Kitas soll es einen "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen" geben. Eine Maskenpflicht besteht wie auch bei Grundschulen nach der gegenwärtigen Rechtslage nicht. Allerdings sollen mehr freiwillige Testmöglichkeiten dafür sorgen, dass sich das Virus nicht ausbreitet. Alle Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher sollen sich zweimal pro Woche auf eine Corona-Infektion testen lassen können. Die Einrichtungen sollen dazu Berechtigungsscheine ausgeben, mit denen ein Test in Apotheken oder Arztpraxen möglich ist.

Einige Fragen noch immer ungeklärt

Mancherorts kann das problematisch sein. Claus Mellinger von der Landeselternvertretung baden-württembergischer Kindertageseinrichtungen weist am Freitag daraufhin, dass zum Beispiel eine lange Anfahrt zu Teststellen ein Hindernis sein kann. "Da geht viel Zeit drauf. Und es ist auch unklar: Ist das Arbeitszeit, ist es Freizeit? Da gibt es noch viele Punkte, die offen sind", sagte Mellinger dem SWR.

Mehrere Städte und Kreise haben inzwischen eigene Schnelltest-Zentren und tausende Schnelltests für ihre Schulen besorgt und nehmen so einen Teil des Schutzes ihrer Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher selbst in die Hand. In Reutlingen zum Beispiel werden Erzieherinnen und Erzieher direkt in den Einrichtungen getestet, mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr. Die Stadt Ludwigsburg schickt mobile Testteams in Kitas und Schulen. In Ravensburg hingegen sollen sich ab Dienstag Beschäftigte von Kitas und Schulen in einem Corona-Testzentrum testen lassen können.

Erzieherinnen und Erzieher können in ihrem Job keinen Abstand halten. dpa Bildfunk picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Peter Kneffel

"Keine klare Vorgehensweise"

"Wir sehen in vielen Städten, dass das Testkonzept der Landesregierung verfeinert wird. Wenn das flächendeckend so gemacht wird, dann sind wir da schon ein Riesenschritt weiter", so Mellinger. Er weist aber daraufhin: "Es wäre hilfreich, eine klarere Vorgehensweise vom Land zu haben, auch mehr Unterstützung zu bekommen in den Kommunen."

Dennoch zeigt sich Mellinger in Hinblick auf die Kita-Öffnung optimistisch: "Im Grundsatz fühlen wir uns gut als Eltern, weil wir mit dem Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen schon seit Sommer ein gutes Konzept haben."

Fernunterricht via Laptop, Tablet und Co. findet weiterhin statt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

"Passgenaue Lösungen" an Grundschulen

Wie der Unterricht an den Grundschulen organisiert ist, variiert. Das Kultusministerium hat "Wechselunterricht" angeordnet. Die Hälfte einer Klasse soll von zu Hause im Fernunterricht lernen und die andere Hälfte in der Schule. Ob der Wechsel nach einer Woche erfolgt oder in kürzeren Abständen, überlässt das Ministerium den Schulen. Michael Gomolzig vom Verband Bildung und Erziehung Baden-Württemberg bewertet diese Gestaltungsfreiheit als positiv. So könnte jede Schule passgenaue Lösungen erarbeiten: "Die Rahmenbedingungen müssen stimmen, und das stecken ja die Kommunen und das Kultusministerium ab." In der Silcher-Grundschule in Östringen (Kreis Karlsruhe) zum Beispiel beginnen die Klassen eins und drei mit einem wöchentlichen Präsenzunterricht in zwei Schichten am Vormittag. Die Klassen zwei und vier werden zunächst online unterrichtet. In der Jörg-Syrlin-Grundschule in Ulm beginnen am Montag Klasse eins und zwei mit Präsenzunterricht, aber jeweils nur die Hälfte. Die andere Hälfte muss zuhause bleiben. Mitte der Woche wird getauscht. In der Folgewoche kommen dann die dritten und vierten Klassen in die Schule.

Wie es in den Schulen und Kitas ab Montag weitergeht Wer darf zurück in die Schule?

Für die Grundschüler geht es als erstes los. Geplant ist für sie ein Wechselunterricht. Das heißt: Die Hälfte einer Klasse soll von zu Hause im Fernunterricht lernen und die andere Hälfte in der Schule. Danach wird gewechselt. Ob der Wechsel nach einer Woche erfolgt oder in kürzeren Abständen, überlässt das Kultusministerium den Schulen. Wichtig seien aber möglichst konstante Gruppen. Auf diese Weise soll es pro Woche mindestens zehn Präsenzstunden geben. Bedeutet das für den Unterricht dennoch Abstriche?

Ja. Die Fächer Deutsch, Mathe und Sachunterricht haben beim Präsenzunterricht Vorrang - ebenso die Vorbereitung der Abschlussklassen für den Übergang auf eine weiterführende Schule. Sportunterricht wird es weiterhin nicht geben. Und wenn ich mein Kind nicht in die Schule schicken möchte?

Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt. Und wer wiederum keine Möglichkeit hat, sein Kind zu Hause zu betreuen, kann es weiterhin zur Notbetreuung in die Schule bringen. Was ist mit den weiterführenden Schulen?

Für Abschlussklassen soll es hier ebenfalls ab Montag Wechselunterricht geben. Über den Umfang des Präsenzunterrichts entscheiden die Schulen selbst. Für alle anderen Schüler soll das "perspektivisch" auch wieder möglich sein - sofern es das Infektionsgeschehen erlaubt, heißt es vom Ministerium. Wie geht es in den Kitas weiter?

Sie sollen ab Montag in den "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen" zurückkehren. Dabei sollen die Einrichtungen weiter darauf achten, dass sich die Gruppen nicht durchmischen und dass die bestehenden Hygienekonzepte strikt befolgt werden. Quelle: dpa

Geteilte Stimmung

Die Frage, ob die Grundschulkonzepte im Land ausgereift sind, beantwortet Gomolzig mit einem Schmunzeln: "Die werden ständig überabeitet - und wir hoffen, dass es jetzt, wie es am Montag losgeht, auch so eine Weile gehen kann, ohne dass man wieder alles über den Haufen werfen muss." Für die Erstellung der Stundenpläne mussten sich Schulleiterinnen und Schulleiter viele Gedanken machen. "Wer macht Notbetreuung für die, die gerade nicht Wechselunterricht haben. Wer geht in welche Klassen? Dann gibt es immer noch Kinder, die nicht in die Schule kommen. Das darf man auch nicht vergessen." Bereits in den Ferien seien Aufgaben vorbereitet worden. Nach wie vor bleibt die Präsenzpflicht ausgesetzt. Und wer wiederum keine Möglichkeit hat, sein Kind zu Hause zu betreuen, kann es weiterhin zur Notbetreuung in die Schule bringen.

Die Stimmung hinsichtlich Montag sei unter den Lehrkräften geteilt, so Gomolzig: "Es werden ganz viele Lehrer glücklich in die Schule gehen, dass sie ihre Kinder wiedersehen können, dass sie mit ihnen arbeiten können, lernen können, sie erziehen und bilden können. Und sie werden aber auch etliche Lehrer finden, die mit einem mulmigen Gefühl im Bauch in die Schule gehen und sagen, hoffentlich passiert mir nichts."