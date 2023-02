per Mail teilen

Der Personalmangel an den Kitas in Baden-Württemberg könnte sich weiter verschärfen. Denn rund ein Drittel der pädagogischen Kräfte spielt laut einer ver.di-Umfrage mit dem Gedanken, die Arbeit in der Kita entweder ganz aufzugeben oder zumindest die Arbeitszeit zu reduzieren.