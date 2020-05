Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise treffen auch die Kirchen. Die Kirchensteuer geht zurück, die Kollekte bricht weitgehend weg. Die Landeskirchen in Baden-Württemberg sind davon besonders betroffen.

Bereits im Mai vergangenen Jahres präsentierten die beiden großen Kirchen in Deutschland eine Studie, nach der sie in Zukunft mit deutlichen Mindereinnahmen rechnen müssen. Bislang wurde mit dem Beginn des finanziellen Einbruchs von 2025 an gerechnet - wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen.

Die Corona-Krise scheint die schlechten Zeiten jedoch deutlich vorverlegt zu haben. Weniger Steuereinnahmen sowie ein Wegfall des Großteils der Kollekten und Spenden: Bereits jetzt sind Katholiken und Protestanten mit massiven Mindereinnahmen konfrontiert.

Corona-Krise trifft die Kirchen im Land hart Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise treffen auch die baden-württembergischen Landeskirchen. Nach Schätzungen der evangelischen Kirche gehen die Einnahmen um zehn, möglicherweise sogar um 30 Prozent, zurück.

Haushalts- und Besetzungssperren bereits eingeleitet

Auf Mindereinnahmen in Höhe von 20 Prozent oder sogar darüber stellt sich etwa die Evangelische Landeskirche in Württemberg ein. Es wird zudem von anstehenden oder bereits eingeleiteten Haushalts- und Besetzungssperren gesprochen.

Ähnlich sieht es in der Katholischen Landeskirche aus. "Eindämmungsmaßnahmen" sind inzwischen unter anderem im Erzbistum Freiburg zu finden, um Geld zu sparen.

Die Erzdiözese Freiburg rechnet derzeit für das Jahr 2020 mit einem möglichen Rückgang der Kirchensteuer im Umfang von rund 23 Millionen Euro im günstigsten und rund 63 Millionen Euro im ungünstigsten Fall - bezogen auf die Gesamtkirchensteuer in Höhe von 524 Millionen Euro.

Ursache: Corona-Krise in der starken BW-Wirtschaft

Ein Grund, dass gerade Baden-Württemberg recht hohe Mindereinnahmen bei den Kirchensteuern verzeichnet, sei die Struktur der Wirtschaft, so Oliver Hoesch, Pressesprecher der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. "Es liegt sicherlich auch daran, dass wir im Südwesten relativ stark sind - einen starken Mittelstand haben - und da auch schon viel Kurzarbeit angeordnet ist", so Hoesch.

Die Evangelischen Landeskirche in Württemberg rechnet für das ganze Jahr mit rund 16 Prozent weniger Einnahmen, so Hoesch. Die Evangelischen Landeskirche in Baden beziffert die erwarteten Fehlbeträge mit mindestens zehn Prozent weniger Kirchensteuern in diesem Jahr, so Pressesprecher Daniel Meier.

Rückgriff auf Reserven nötig?

Mit Vorsicht wird die momentane Situation in der Finanzabteilung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) beurteilt: Noch seien die Schätzungen der Kirchensteuer-Mindereinnahmen nicht verlässlich, erklärt EKD-Finanzabteilungsleiter Carsten Simmer.

Dennoch sei mit Rückgängen im zweistelligen Bereich zu rechnen: "Je nach Szenario und Landeskirche könnte der Korridor zwischen minus zehn und minus 30 Prozent liegen."

Bundesweit könnte mehr als eine Milliarde fehlen

Die Fehlbeträge für beide große Kirchen in Deutschland hochgerechnet, würden bundesweit rund 1,2 Milliarden Euro fehlen. Wenn es schlecht läuft, könnte es doppelt so viel werden.