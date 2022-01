per Mail teilen

In Stuttgart sind 2021 mehr Menschen aus der Kirche ausgetreten als im Vorjahr. Je nach Bezirk sind es zwischen 30 und 50 Prozent mehr Austritte. Im mit Abstand größten Standesamtbezirk Stuttgart-Mitte sind 184 Menschen aus den verschiedenen Konfessionen ausgetreten. 87 Austrittserklärungen sind in der evangelischen Kirche eingegangen, 92 aus der katholischen, fünf aus sonstigen Konfessionen. Im Vorjahr waren es insgesamt nur 110 Austrittserklärungen in Stuttgart-Mitte.