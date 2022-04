Immer mehr Kirchenaustritte in diesem Jahr

Seit der Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens Ende Januar sind deutlich mehr Menschen in Baden-Württemberg aus der Kirche ausgetreten als noch im Vorjahr. In den ersten drei Monaten des Jahres fiel die Zahl der Kirchenaustritte mitunter doppelt so hoch aus wie im gleichen Zeitraum 2021. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei sechs Städten im Land. Besonders betroffen war den Angaben zufolge die katholische Kirche. In der badischen Großstadt Freiburg beispielsweise erklärten bis April nach Angaben der Kommune 1.183 Menschen ihren Austritt aus der Kirche. 2021 hatten 561 Menschen die Kirche verlassen. In Ludwigsburg waren es 342 nach 230 im Vorjahr und in Ulm 569 nach 405.