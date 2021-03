Die Kirchen in Baden-Württemberg würden an Ostern gern Gottesdienste in den Kirchen feiern - mit Gläubigen. Sie verweisen auf ihre funktionierenden Hygienekonzepte.

Das Osterfest und die Karwoche davor seien die wichtigsten christlichen Feste, sagte ein Sprecher der evangelischen Landeskirche in Württemberg. Deshalb sei man doch sehr erstaunt, dass Bund und Länder darum bitten, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Klar sei allerdings, dass die Kirchen auf die Inzidenzzahlen vor Ort schauen und ab 300 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner auf jeden Fall auf Präsenzgottesdienste verzichten würden. Auch der Ulmer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl sagte dem SWR am Dienstag, er gehe davon aus, dass Ostergottesdienste entgegen der Vorgaben der Politik möglich seien. Kirchen seien auch an Weihnachten keine Hotspots gewesen, so Gohl.

Ähnlich sieht es die badische Landeskirche. Sie setze weiterhin auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Möglichkeit von Präsenz-Gottesdiensten, auch zu Ostern, erfuhr die Nachrichtenagentur EPD auf Anfrage. Das strenge Schutzkonzept und die Orientierung an den regionalen Inzidenzwerten hätten sich bereits zu Weihnachten bewährt. So sei ab einer Inzidenz von 100 vorgesehen, dass Gottesdienste nur noch unter besonderen Bedingungen analog und ab einer Inzidenz über 200 digital gefeiert werden.

Ein Zweig Buchsbaum, der in der katholischen Kirche an Palmsonntag geweiht wird. Imago Hermann J. Knippertz via www.imago-images.de

Das Erzbistum Freiburg reagierte ebenfalls überrascht auf die Bitte aus Berlin. Hygienekonzepte für Gottesdienste liegen dort einem Sprecher zufolge bereits seit einem Jahr vor. Man warte jetzt nur ab, was die Landesregierung tue im Hinblick auf die Ostergottesdienste, bevor man sich für Feiern im Internet oder in der Kirche entscheide.

Deutschland soll fünf Tage lang komplett heruntergefahren werden

Am Dienstagmittag hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in der Regierungspressekonferenz erklärt, dass noch nicht feststeht, ob Ostergottesdienste in Baden-Württemberg untersagt werden, weil sich die Pandemie gerade verschärft. Er wolle erst mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften sprechen und hoffe auf eine Einigung, sagte er. Er gehe aber davon aus, dass wenn überhaupt, nur ein sehr eingeschränkter Rahmen möglich sein werde.

Zu den Beschlüssen, auf die sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten nach ihrer mehr als elfstündigen Konferenz geeinigt haben, gehört eine "erweiterte Ruhezeit" zu Ostern. Das bedeutet, dass der Gründonnerstag (1. April) und der Karsamstag (3.April) einmalig zu Ruhetagen erklärt werden sollen. Dann wäre der Gründonnerstag ausnahmsweise ebenfalls ein Feiertag, auch für Betriebe und Unternehmen. An Karsamstag dürften dann lediglich Lebensmittelhandel und Supermärkte öffnen. Das soll bundesweit umgesetzt werden, voraussichtlich mit Hilfe des Infektionsschutzgesetzes.

Pfarrer Markus Strauß aus Scharenstetten im Alb-Donau-Kreis hat bereits 2020 virtuelle Oster-Gottesdienste gefeiert SWR

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Gläubigen an Ostern auf Gottesdienste in der Kirche verzichten müssen. Wenige Tage nach dem Beginn des ersten Lockdowns 2020 wurden Gottesdienste in Kirchen qua Länderverordnung an den Kar- und Ostertagen verboten.