Die vier großen Kirchen in Baden-Württemberg beteiligen sich erneut an der Tourismus-Messe CMT. Dabei wollen sie "auf ihr reichhaltiges Pilgerangebot" hinweisen, teilten die württembergische und die badische Landeskirche (beide evangelisch) sowie das Erzbistum Freiburg und die Diözese Rottenburg-Stuttgart (beide katholisch) am Dienstag mit. Dazu hätten sie einen Videofilm entwickelt, der wichtige Pilgerwege und -stationen quer durch Baden-Württemberg zeigt. Die CMT findet normalerweise in Stuttgart statt, dieses Mal coronabedingt aber ausschließlich digital am 26. Januar.