Kirchen lehnen Flüchtlingslager unter Haftbedingungen ab

Die großen Kirchen in Baden-Württemberg appellieren an die Bundes- und Europaabgeordneten, der Schaffung von Flüchtlingslagern an den Außengrenzen der Europäischen Union unter Haftbedingungen und Asylschnellverfahren nicht zuzustimmen. In einer am Freitag veröffentlichten gemeinsamen Mitteilung äußerteten die katholischen Diözesen Freiburg und Rottenburg-Stuttgart sowie die Evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg schwere Bedenken. Die Gesetzesvorschläge der EU-Kommission sähen "weitere massive und menschenrechtlich äußerst bedenkliche Verschärfungen des EU-Asylrechts vor", kritisierte der badische Diakoniechef Urs Keller. Es widerspreche dem christlichen Menschenbild, Asylsuchende in großen Lagern hinter Stacheldraht festzuhalten. Ein faires Asylverfahren sei unter diesen Bedingungen praktisch nicht möglich, so Keller weiter. Der Flüchtlingsbeauftragter des Bischofs der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Ludwig Rudloff, sieht die Menschenwürde bedroht: "Die Lage in den Flüchtlingslagern auf Lesbos, wie auch in den anderen überfüllten Lagern der Ägäis, steht für die Entwürdigung und jahrelange Hoffnungslosigkeit tausender Menschen mitten in Europa." Die Lebensbedingungen im Nachfolgelager von Moria auf der Insel Lesbos seien "noch entwürdigender" als im ehemaligen Lager. Auch auf den Kanarischen Inseln spitze sich die Situation extrem zu.