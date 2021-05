In einem gemeinsamen Appell fordern die Bischöfe der Kirchen im Land die Menschen dazu auf, "die neue Gegenwart zu gestalten". Sie rufen zu Zuversicht in der Corona-Pandemie auf.

Nach 16 Monaten Unsicherheit und Angst gelte es, Leid, Trauer und Angst zu verarbeiten und Gutes entstehen zu lassen, so die beiden evangelischen Landesbischöfe Frank Otfried July aus Württemberg und Jochen Cornelius-Bundschuh aus Baden sowie der katholische Erzbischof Stephan Burger aus Freiburg und Bischof Gebhard Fürst aus Württemberg. Das Fest gebe Grund zur Hoffnung, dass Gott einen neuen Aufbruch schenke, so die Bischöfe in ihrem gemeinsamen Wort zu Pfingsten. Aufgabe der Christen sei es, diesen solidarisch zu gestalten. Es zeige sich, dass gerade Kinder und Jugendliche langfristig unter den Folgen der Corona-Pandemie litten; sie drohten, ins Straucheln zu geraten. Auch Familien brauchten Entlastung.

In der Pandemie Halt im Glauben finden

Bischof Fürst sagte beim Pontifikalhochamt im Dom St. Martin in Rottenburg am Neckar, in der Corona-Pandemie könne der Glaube Halt und Orientierung geben. Durchhalteparolen und Verschwörungstheorien seien in der jetzigen Situation ein falscher Trost. Echter Trost seien menschliche Nähe und Zuwendung. Er forderte die Gläubigen dazu auf, sich besonders den Alten, Kranken und Schwachen in der jetzigen Situation zuzuwenden, aber auch den Kindern und Jugendlichen. "Sie leiden hinter verschlossenen Türen", so Fürst weiter. Der Bischof sagte, er sei dankbar für den medizinischen Fortschritt und bat die Gläubigen, solidarisch an der weiteren Eindämmung des Corona-Virus mitzuwirken. Die Einschränkungen durch die Pandemie schränkten aber auch hohe Werte ein, und es tauchten neue Krankheitsbilder auf, auch psychische und soziale. In dieser Situation sei es gut, auf den Geist Gottes zu vertrauen. Sich im Glauben auf Gott zu verlassen, bedeute, Frieden zu spüren, und das sei Therapie für Leib und Seele.

Bischof Fürst: Trost finden in menschlicher Nähe und Zuwendung dpa Bildfunk picture alliance/Felix Kästle/dpa (Archiv)

July: Achtgeben auf jüdische Mitbürger

Der württembergische evangelische Landesbischof Frank Otfried July hat die Gesellschaft eindringlich zum aufeinander Hören und einander verstehen Wollen aufgerufen. "Wenn nicht mehr gehört wird, wird Verschiedenheit zum Brandbeschleuniger", warnte July am Pfingstsonntag in der Backnanger Stiftskirche. Bei dem festlichen Gottesdienst zur Wiedereinweihung nach zweijähriger Renovierungszeit forderte er die Gläubigen auf, die Dankbarkeit über die erneuerte Kirche zum Anlass zu nehmen, besonders auf jüdische Mitbürger zu achten angesichts "der Ungeheuerlichkeit" von Übergriffen bei aktuellen Anti-Israel-Kundgebungen. Antisemitismus sei "keine Meinung, sondern gelebter Hass".

Burger: Pfingsten führt die Menschen zusammen

Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger hat in seiner Pfingstpredigt das Verbindende dieses Festes betont. Pfingsten führe die Menschen zusammen, sagte Burger am Sonntag laut Mitteilung in seiner Predigt im Freiburger Münster. Das Fest des Heiligen Geistes schaffe Verständigung über alle Nationalitäten, über alles Trennende hinweg. Zugleich sei Pfingsten "Kompass der Kirche". Für viele stelle sich derzeit die Frage, wie viele Unterschiede, welche Vielfalt die Kirche in ihrer Einheit vertrage. Pfingsten, also die Erfahrung der Herabkunft des Heiligen Geistes, sei schon damals ein Ereignis gewesen, das die Menschen überfordert und zu unterschiedlichen Reaktionen geführt habe, sagte Burger. Dieses Ereignis sei bis heute noch nicht abgeschlossen. "Es ist die Herausforderung der Kirche für Gegenwart und Zukunft", so der Erzbischof.

Darstellung des Pfingstwunders Imago IMAGO / Norbert Neetz

Aufruf zu Solidarität in der Pandemie

In einem Gastbeitrag für den "Mannheimer Morgen" wirbt der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, für Solidarität in der Pandemie. Die Corona-Krise sei deshalb so bedrohlich, "weil das Selbstverständlichste der Welt betroffen ist, nämlich das Atmen", schreibt Bätzing. Atmen schaffe Freiheit, gebe Energie und Mut. Dessen solle man sich bewusst werden und dafür danken. "Atem Gottes" sei nicht zufällig eine der ältesten Metaphern für den Heiligen Geist. Er sei "die göttliche Lebenskraft, die alles erfüllt und verbindet", so der Limburger Bischof. "Nie zuvor ist mir die Metapher vom Atem Gottes für den Heiligen Geist so nah, so tröstlich gewesen wie jetzt in der Pandemie".

Pfingsten gilt als Geburtsfest der Kirche

Pfingsten ist für Christen das Fest des Heiligen Geistes und gilt als Geburtsfest der Kirche, also der Gemeinschaft aller Christen. Damit endet die 50-tägige Osterzeit. In der Bibel wird vom Pfingstwunder erzählt: die Jünger Jesu wurden vom Heiligen Geist erfüllt und konnten verschiedene Sprachen sprechen und verstehen. Das Pfingstwunder gilt als Zeichen dafür, dass die christliche Botschaft sich an alle Menschen richtet - unabhängig von der Sprache, die sie sprechen.