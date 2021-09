Kirchen rufen zu Teilnahme an Klimastreik auf

Die vier großen Kirchen in Baden-Württemberg haben dazu aufgerufen, sich am in einer Woche geplanten Klimastreik der Bewegung "Fridays for Future" zu beteiligen. Jeder müsse selbst damit beginnen, einen umweltverträglichen Lebensstil zu führen, erklärte das ökumenische Bündnis der Kirchen für Klimagerechtigkeit. Deutschland komme eine besondere Verantwortung in der Klimakrise zu. Das Land habe alle Chancen, eine realistische Blaupause für die notwendigen sozial-ökologischen Umwandlungen weltweit zu sein, hieß es. Dem Bündnis gehören das katholische Erzbistum Freiburg, die katholische Diözese Rottenburg-Stuttgart sowie die evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg an. Die AfD wertete den Kirchenaufruf "als Ablösung der christlichen Botschaft durch den Ökosozialismus". Der religionspolitische Fraktionssprecher im Landtag, Hans-Jürgen Goßner, sagte, die Kirchen könnten "auch gleich eine grüne Wahlempfehlung abgeben". Die Organisation "Fridays for Future" ruft für den 24. September zum globalen Klimastreik auf. Zwei Tage vor der Bundestagswahl wollen die Aktivistinnen und Aktivisten die Bevölkerung weltweit für mehr Klimaschutz mobilisieren und Druck auf politische Entscheidungsträger ausüben. In Baden-Württemberg sind laut der Website der Bewegung bislang mehr als 55 Veranstaltungen angemeldet.