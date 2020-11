Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu assistiertem Suizid und Sterbehilfe haben die Kirchen in Württemberg eine "Orientierungshilfe" veröffentlicht. Das 13-seitige Papier der Landeskirche Württemberg und der Diözese Rottenburg-Stuttgart sieht ein "Recht auf selbstbestimmtes Sterben" kritisch und warnt vor einer steigenden Zahl von Suiziden. Kranke, Pflegebedürftige und Alte dürften nicht in eine Situation kommen, bei der sie den Eindruck hätten, durch ihr Weiterleben zur Last zu werden oder nur noch Kosten zu verursachen. "Es besteht die Gefahr, dass mit dem Argument der Selbstbestimmung ökonomisierte Fremdbestimmung einzieht. Das bedroht die Sorge für Schwache und mithin die Menschenwürde massiv", so die Kirchen. Landeskirche und Bistum sprechen sich in dem für Seelsorger vor Ort verfassten Papier dafür aus, die Palliativmedizin und die Begleitung Sterbender zu verbessern und auszuweiten.