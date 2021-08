Das katholische Katastrophenhilfswerk Caritas international stellt gemeinsam mit den Bistümern Rottenburg-Stuttgart und Freiburg 500.000 Euro für die Opfer der Flut in Bangladesch zur Verfügung. Wie die Diözesen am Freitag mitteilten, haben die Armen in dem Land kaum Möglichkeiten, sich vor den negativen Folgen des Klimawandels zu schützen. Zugleich gibt es laut Caritas international die Chance, in der Katastrophenvorsorge mit relativ geringen Geldmitteln große Erfolge zu erzielen. Als Beispiel nennt die Caritas Getreide- und Reisspeicher auf Stelzen, Notfallboxen für Familien und Frühwarnsysteme per Radio, die im Ernstfall Menschenleben retten und große materielle Schäden verhindern könnten. Die Bewohner der Südwestküste Bangladeschs gelten als besonders wenig vorbereitet. Um den Bauern möglichst lange einen Verbleib in ihrer Heimat zu ermöglichen, fördern Partner der Caritas an die veränderten klimatischen Bedingungen angepassten Gemüseanbau und Viehzucht. Für einige Dörfer seien aber langfristig Umsiedlungen unumgänglich. Von den Projekten sollen demnach rund 2.800 Menschen profitieren.