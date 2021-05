Aus Sicht des Kinderschutzbundes Baden-Württemberg gibt es für Opfer von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie zu wenig Beratungs- und Therapieangebote. Große Defizite gebe es vor allem im ländlichen Raum, erklärte Geschäftsführerin Julia Wahnschaffe. Zudem seien Kinderschutzzentren und Beratungsstellen gegen sexualisierte Gewalt in Baden-Württemberg seit Jahren unterfinanziert, viele seien auf Spendengelder angewiesen. "Ein struktureller finanzieller Ausbau wäre also sehr sinnvoll", so Wahnschaffe. Auch die Präventionsarbeit muss laut Kinderschutzbund verbessert werden. "Es ist wichtig, dass überall dort, wo Kinder leben, lernen, betreut und gefördert werden, sie über ihre Rechte aufgeklärt werden und sich Erwachsene aktiv für ihren Schutz einsetzen", sagte Wahnschaffe. In Baden-Württemberg gab es 2020 laut der Polizeilichen Kriminalstatistik 9.239 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung.