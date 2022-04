Kinderpornografie-Verdacht: Durchsuchungen in vier Landkreisen

Weil sie kinder- und jugendpornografisches Material besessen und verbreitet haben sollen, haben Ermittler die Wohnungen und Fahrzeuge von 15 Verdächtigen in Baden-Württemberg durchsucht. Die Frauen und Männer im Alter zwischen 14 und 75 Jahren kommen aus den Landkreisen Rottweil, Konstanz, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar-Kreis. Das teilten das Polizeipräsidium Konstanz und die Staatsanwaltschaften Konstanz und Rottweil am Donnerstag mit. Bei den Durchsuchungen am Mittwoch stellten Ermittler den Angaben zufolge dreizehn Mobiltelefone, neun Computer, drei Server und fünf Festplatten sicher. Zudem seien Daten von Servern im Internet gesichert worden. Diese Daten sollen nun mit Blick auf ihre mögliche Strafbarkeit ausgewertet werden. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, Abbildungen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen besessen und verbreitet zu haben. Alle 15 Verdächtigen sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Laut Polizei ist es auffällig, dass immer häufiger sogar Kinder und Jugendliche über Chatgruppen an entsprechende Dateien kommen und sich dadurch strafbar machen.