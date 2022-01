Kinder-Impfungen sollen wieder verstärkt angeboten werden

per Mail teilen

Am Montag öffnen in Baden-Württemberg nach den Weihnachtsferien wieder Schulen und Kitas. Kinder-Impfungen sollen verstärkt werden. Eltern befürchten auch soziale Ausgrenzung.

Kinder-Impfungen würden nach dem Jahreswechsel nun wieder hochgefahren, so der Kinderarzt Roland Fressle, Landesvorsitzender des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in Baden-Württemberg. Nach der ersten Lieferung des speziellen Kinder-Impfstoffs Mitte Dezember sollten die Kinderärzte im Land in der ersten und zweiten Januarwoche weitere Lieferungen erhalten. Der Kinder-Impfstoff sei etwas besser zu handhaben, da er zehn Wochen haltbar sei und der normale Biontech-Impfstoff nur etwa einen Monat. Das erleichtere die Planung von Zweitimpfterminen, erklärt der Kinderarzt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Spezieller Kinderimpfstoff anders dosiert

Für Fünf- bis Elfjährige wird ein niedriger dosiertes und anders abgefülltes Präparat im Vergleich zum herkömmlichen Biontech/Pfizer-Impfstoff verwendet. Von dem mRNA-Vakzin sollen laut Ständiger Impfkommission (Stiko) zwei Dosen im Abstand von drei bis sechs Wochen gegeben werden. Für jüngere Kinder gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff. Die Stiko empfiehlt eine Impfung von Kindern von fünf bis elf Jahren, die Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf oder Angehörige mit hohem Risiko haben. Außerdem können Eltern nach individueller Aufklärung auch ihre gesunden Kinder impfen lassen.

Tausende Kinder in Baden-Württemberg bereits geimpft

Bislang haben in Baden-Württemberg laut Robert Koch-Institut (RKI) mehr als 63.000 Kinder unter zwölf Jahren eine Corona-Impfung erhalten. Laut Statistischem Landesamt gibt es in Baden-Württemberg rund 713.000 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Bei den 12- bis 17-Jährigen ist rund jeder Zweite zweifach geimpft, etwa zwölf Prozent von ihnen haben bereits eine Auffrischimpfung erhalten.

Eltern sorgen sich vor sozialer Ausgrenzung

Vor der Öffnung von Schulen und Kitas in diesem Jahr haben sich viele Eltern in Baden-Württemberg offenbar wegen der Gefahr von sozialer Ausgrenzung für eine Corona-Impfung ihrer Kinder entschieden. Viele Eltern würden derzeit berichten, ihr Kind solle geimpft werden, um die Gefahr einer Ausgrenzung vom sozialen Leben zu verhindern, so Roland Fressle. Das solle aus Sicht vieler Eltern mit der Impfung zu Ende sein. Als Beispiele nannten Eltern laut Fressle etwa Quarantäne- und Testpflichten für Schülerinnen und Schüler.

Meistens gesunde Kinder geimpft

Die meisten Anfragen für eine Corona-Impfung gebe es weiterhin von Eltern gesunder Kinder, sagt der Kinderarzt. Zum Start der Impfungen von Kindern unter zwölf Jahren im Dezember war von einer Zurückhaltung bei Eltern von Kindern mit Vorerkrankungen berichtet worden. Diese sei immer noch da, werde aber weniger, je mehr geimpft werde, so Fressle nun. Grundsätzlich zeige sich, dass eine Zurückhaltung in der Frage, ob man seine Kinder impfen lasse, vor allem bei den Eltern bestehe, die selbst nicht geimpft seien.