Seit über 30 Jahren schlüpft Bernd Hechinger in das Bischofsgewand des St. Nikolaus. Am Nikolausfest hat er am Montag in seiner Verkleidung dem Kindergarten in Elzach (Kreis Emmendingen) ein Besuch abgestattet und die Kinder überrascht. In seinem Gewand verkörpert er den heiligen Schutz- und Namenspatron sowohl der Stadt als auch der katholischen Kirchengemeinde Elzachs. mehr...