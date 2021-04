Öffnen die Schulen nach Ostern wieder - bei steigenden Corona-Zahlen? Ginge es nach den Kinderärzten, sollten Schulschließungen die letzte Option sein. Denn es gebe inzwischen zu viele depressive Kinder.

Wegen der Corona-Pandemie haben viele Schülerinnen und Schüler seit Wochen ihre Schule nicht mehr von innen gesehen - vieles läuft digital. Wie es in Baden-Württemberg nach den Osterferien mit dem Unterricht weitergehen soll, ist derzeit noch offen.

Schulschließungen im Lockdown: Nutzen mit Schäden abwägen

In der Diskussion über strengere Corona-Regeln sind Kinder- und Jugendärzte dafür, Schulen und Kindergärten so lange wie möglich offen zu halten. "Schulschließungen sollten wirklich die letzte Option sein", sagte die Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), Ingeborg Krägeloh-Mann aus Tübingen.

Studien, wie beispielsweise die Hamburger Copsy-Studie, hätten gezeigt, dass es seit dem Corona-Lockdown immer mehr Kinder gibt, die depressive Verstimmungen oder psychosomatischen Störungen haben. Daher müsse bei Schulschließungen der Nutzen mit den möglichen Schäden abgewogen werden, so Krägeloh-Mann.

Corona-Regeln: Kinder anders bewerten als Erwachsene

Die Medizinprofessorin forderte weiter, kleinere Kinder im Gegensatz zu Erwachsenen anders zu bewerten. Denn Kinder seien wahrscheinlich noch weniger am Infektionsgeschehen beteiligt.

Die aktuell steigenden Corona-Zahlen gehen nach Einschätzung von Krägeloh-Mann auf die steigende Zahl an Corona-Tests zurück. Dadurch würden im Vergleich zu früher mehr Fälle aus der Dunkelziffer erfasst.

In der Diskussion über den Zusammenhang zwischen steigenden Corona-Zahlen und mehr Tests gibt es allerdings verschiedene Erklärungen und Sichtweisen:

Kultusminister beraten über Schulöffnung nach Ostern

Die Kultusminister der Länder beraten am Donnerstag darüber, wie es nach den Osterferien an den Schulen weitergehen soll. In Baden-Württemberg ist geplant, dass wegen der steigenden Corona-Zahlen die Grundschüler und die Klassenstufen fünf und sechs zunächst wieder zu Hause bleiben müssen. In anderen Bundesländern soll es offenbar Wechselunterricht geben.

Fern- oder Präsenzunterricht - Deutscher Lehrerverband für flexibles Vorgehen

Ginge es nach dem Deutschen Lehrerverband, sollten Kommunen, Gesundheitsämter und Schulträger selbst entscheiden können, ob sie Fern- oder Präsenzunterricht anbieten. Für Präsenzunterricht müssten aber strenge Vorgaben gelten, sagte Verbandschef Heinz-Peter Meidinger den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" (Mittwochsausgabe).

Wichtig seien hierbei zusätzliche Hygienmaßnahmen, Impfungen für Lehrer und verpflichtende Schnelltests an den Schulen, so Meidinger. Bei sehr hohen Inzidenzen seien Schulöffnungen aber nicht möglich.