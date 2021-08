per Mail teilen

BW-Kultusministerin Schopper hatte Schulleitungen ermutigt, mobile Impfteams zu organisieren. Der Verband der Kinder- und Jugendärzte sieht dafür jedoch keine Notwendigkeit.

Kinder- und Jugendärzte kritisieren die baden-württembergische Landesregierung. Anlass ist, dass Landes-Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) Schulleitungen dazu aufgerufen hat, selbst Corona-Impfungen zu organisieren. Das könne beispielsweise mit mobilen Impfteams passieren, heißt es in einem Brief von Schoppers Ministerium an Schulen im Land.

Auch in anderen Bundesländern wird an Schulen geimpft. dpa Bildfunk Picture Alliance

Verband: "Gruppenzwang" unter Schülern

Er halte davon nichts, sagte der Sprecher des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte, Jakob Maske, im SWR: Auch Kinder- und Jugendliche hätten ein Recht auf ihre "medizinische Privatsphäre", sagt Maske - die sei bei dem von ihm beobachteten Gruppenzwang unter Schülern nicht gewährleistet. Außerdem sei es aus Sicht seines Verbands nicht notwendig, mobile Impfteams an Schulen zu schicken - schließlich gebe es genügend niedergelassene Kinder- und Jugendärzte sowie Allgemeinmediziner, die Impfungen durchführen könnten.

Ministerin Schopper: Wahl liegt bei Schulleitungen

Dabei hatte auch Ministerin Schopper selbst darauf hingewiesen, Kinder und Jugendliche könnten auch bereits jetzt beim Haus-, Kinder- und Jugendarzt sowie in Impfzentren oder bei Vor-Ort-Impfaktionen gegen das Coronavirus geimpft werden. Die Verantwortlichen der Schulen können laut Ministerium außerdem selbst entscheiden, ob sie ein mobiles Impfteam anfordern möchten.