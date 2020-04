Die Notbetreuung in Baden-Württemberg wird ausgeweitet: Sie gilt für Kinder der 7. Klasse und für Kinder, deren Eltern einen präsenzpflichtigen Arbeitsplatz und keine andere Betreuungsmöglichkeit haben. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht jedoch Risiken.

Vom 27. April 2020 an werde die Notbetreuung in den Kitas, in der Kindertagespflege, an Grundschulen sowie an den weiterführenden Schulen ausgeweitet. Das teilte das Kultusministerium am Montag mit. So werden künftig auch Schüler der siebten Klasse in die Notbetreuung mit einbezogen.

Erweiterte #Notbetreuung ab 27.4.: ✔️ Klasse 7⃣ inbegriffen ✔️ präsenzpflichtiger Arbeitsplatz entscheidend ✔️ anderweitige Betreuung muss ausgeschlossen sein Bitte im Sinne des Gesundheitsschutzes nur in Anspruch nehmen, wenn wirklich notwendig. Mehr 👉 https://t.co/lLc1NYcjem Kultusministerium BW, Twitter, 20.4.2020, 13:15 Uhr

Oberste Priorität habe immer noch, eine zweite, sich rasant ausbreitende Infektionswelle zu verhindern. Aber: "Weil aber das wirtschaftliche Leben in den nächsten Tagen langsam wieder hochfährt, haben wir entschieden, die Notbetreuung in Baden-Württemberg auszuweiten", so Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU).

Es haben nicht länger nur Kinder, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur arbeiten, Anspruch auf Notbetreuung. Auch Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende einen präsenzpflichtigen Arbeitsplatz wahrnehmen und dort als unabkömmlich gelten, können in die Notbetreuung gehen.

"Mit der Notbetreuung unterstützen wir Eltern, die einer präsenzpflichtigen Arbeit nachgehen." Kultusministerin Susanne Eisenmann, CDU

"Da der reguläre Kitabetrieb weiter untersagt ist, muss dieses Angebot aber weiterhin eine Notbetreuung bleiben und kann leider nicht für alle gelten“, so Eisenmann weiter. Aus Gründen des Infektionsschutzes werde die Erweiterung nur einen begrenzten Personenkreis umfassen können. So müssten die Eltern eine Bescheinigung von ihrem Arbeitgeber vorlegen sowie bestätigen, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist.

Betreuung in möglichst kleinen Gruppen

Die Notbetreuung findet wie bislang in möglichst kleinen Gruppen statt. Die in der erweiterten Notbetreuung zulässige Gruppengröße beträgt bei Kitas höchstens die Hälfte der genehmigten Gruppengröße, in Schulen höchstens die Hälfte des für die jeweilige Schulart geltenden Klassenteilers.

Die Kitaleitung kann die Gruppengröße reduzieren, falls sich die Infektionsschutzregeln nicht einhalten lassen. In der Kindertagespflege sind Gruppen mit bis zu fünf Kindern zulässig.

GEW: Kleinere Gruppen, mehr Fachkräfte

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hält die geplanten Gruppen jedoch für zu groß. Sie setzt sich für deutlich kleinere Gruppen und mehr Fachkräfte pro Gruppe ein. "Wie soll eine Grundschullehrerin allein mit 14 Erstklässlern darauf achten, dass der 1,5-Meter-Abstand gewahrt bleibt? Wie sollen Erzieherinnen mit 14 Vierjährigen in der Notbetreuung die Gänge auf die Toilette organisieren?", sagte die GEW-Landesvositzende, Doro Moritz, am Montag in Stuttgart. Man brauche deutlich kleinere Gruppen und eine Personalausstattung, die deutlich höher als im regulären Betrieb ist.

"Wer will, dass die Wirtschaft wieder brummt und dafür Betreuungsplätze braucht, muss auch dafür sorgen, dass dies nicht zu Lasten der Kinder, ihrer Erzieherinnen und Lehrkräfte geht." GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz

Die GEW kritisiert auch, dass die Träger der Einrichtungen in der erweiterten Notbetreuung vom Mindestpersonalschlüssel abweichen können. "Man kann nicht wochenlang Spielplätze sperren und Familien bitten, mit ihren Kindern zuhause zu bleiben, wenn es demnächst in der Notbetreuung sicher nicht gelingen wird, den notwendigen Gesundheitsschutz zu gewährleisten", so Moritz.