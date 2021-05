Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren sollen sich auch in Baden-Württemberg ab dem 7. Juni um einen Corona-Impftermin bemühen können, insbesondere in Arztpraxen. Das stellt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach dem Impfgipfel in Berlin in Aussicht. Noch vor den Sommerferien will Baden-Württemberg mit den Corona-Impfungen bei Schülerinnen und Schülern beginnen. mehr...