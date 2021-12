Kinder gegen Corona impfen: So geht es in Baden-Württemberg voran

per Mail teilen

Mit dem Impfstoff von BioNTech können seit Mittwoch auch Kinder von fünf bis elf Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden. Überall im Land sind Impfaktionen stark nachgefragt.

In vielen Städten und Landkreisen sind Kinderimpfungen gegen das Coronavirus gut angelaufen. Flächendeckend stoßen sie nach SWR-Informationen auf eine hohe Nachfrage, es gibt lange Warteschlagen.

Darum geht es bei Corona-Impfungen für Kinder Die Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren haben am Montag bundesweit begonnen. Dafür sollen in dieser Woche 2,4 Millionen Dosen ausgeliefert werden. Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat die Impfung für Kinder mit Vorerkrankungen oder mit engem Kontakt zu Menschen aus Risikogruppen empfohlen. Alle anderen können auf Wunsch ebenfalls geimpft werden. In Deutschland leben etwa 4,5 Millionen Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Für sie ist in der EU derzeit nur der Impfstoff von Biontech ("Comirnaty") zugelassen. Er wird niedrig dosiert verimpft.

Nur ein Impfstoff von BioNTech für Kinder zugelassen

Der erste Corona-Impfstoff für Kinder zwischen fünf und elf Jahren wird seit Montag bundesweit verteilt. Das niedrigerdosierte Präparat von BioNTech ist Ende November von der europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zugelassen worden und kommt ab sofort auch in Baden-Württemberg zum Einsatz.

Wo kann ich mein Kind gegen Corona impfen lassen?

In erster Linie verimpfen in Baden-Württemberg Kinderärztinnen und Kinderärzte den Kinderimpfstoff gegen COVID-19. Die Nachfrage und auch der Beratungsbedarf seien schon vorab hoch gewesen, berichtet ein Freiburger Kinderarzt dem SWR.

Vorgezogener Start in Heilbronn

Schon am Dienstagmorgen gab es am Impfpunkt in der Heilbronner Innenstadt eine lange Schlange. Auch zahlreiche Kinder warteten auf eine Impfung.

Kurz nach neun Uhr ist am Dienstagmorgen in Heilbronn das erste Kind geimpft worden, ein siebenjähriger Junge aus Heilbronn. Über 20 weitere Kinder haben zu dem Zeitpunkt bereits vor dem Impfpunkt in der Kaiserstraße 40 mit ihren Eltern gewartet.

Stuttgart: Hunderte Kinder pro Tag können geimpft werden

In der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle startete auch eine Impfaktion für Fünf- bis Elfjährige. Am Mittwoch war die Nachfrage nach einem der 800 Termine groß.

Betreiber der neuen Impfambulanz ist der Stuttgarter Hausarzt Hans-Jörg Wertenauer. Er hat nach eigenen Angaben 30.000 Impfdosen für fünf- bis elfjährige Kinder erhalten. Am Montagabend kam der Impfstoff, schon am nächsten Tag konnten die ersten 450 Kinder geimpft werden. Vor allem an den Nachmittagen haben sich bislang schulpflichtige Kinder angemeldet. Der Andrang ist nach Angaben des Betreibers groß. Doch für die nächsten Tage seien noch Termine buchbar. Drei Wochen nach der Erstimpfung soll die Zweitimpfung erfolgen.

Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben hat die Auslieferung des Corona-Impfstoffes für Kinder zwischen fünf und elf Jahren begonnen.

Die Landkreise überlegen, wie sie die Impfungen von Kindern umsetzen können. Der Kreis Sigmaringen möchte künftig bei den Landkreis-Impfangeboten auch Impfungen für Kinder und Jugendliche anbieten. Die Umsetzung befinde sich allerdings noch in Prüfung.

Kinderimpfungen auch an Impfstützpunkten geplant

"Wie die niedergelassenen Ärzte auch stimmen wir uns gerade ab, wie die Bestellung des Impfstoffs und die Organisation der Impftermine für Kinder am besten gelingen kann", so der Pressesprecher des Kreises Sigmaringen, Tobias Kolbeck.

Zunächst nur wenig Impfstoff gegen COVID-19 für Kinder verfügbar

Das Interesse an Corona-Impfungen für Fünf- bis Elfjährige ist groß. Im SWR-Interview schildert der Langenauer Kinderarzt Dr. Klaus Rodens, wie weit Angebot und Nachfrage auseinanderliegen.

Die Stadt Ulm hatte eigentlich eine Impfaktion an Schulen geplant. Sie sollte zwischen den Jahren stattfinden, sagt Gerhard Semler, Leiter des Bildungsbereichs der Stadt. Ob das nun klappt, steht noch in den Sternen. 1.000 Dosen wurden geordert - der Lieferant kann die Charge noch nicht bestätigen. Rund 7.500 Kinder zwischen fünf und elf Jahren leben in Ulm.

STIKO-Empfehlung für Kinder mit Vorerkrankungen

Die ständige Impfkommission (STIKO) hat ihre COVID-19-Impfempfehlung aktualisiert und "empfiehlt Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen die Impfung gegen COVID-19", heißt es auf der Internetseite des Robert Koch Instituts (RKI). Auf individuellen Wunsch können demnach auch Kinder ohne Vorerkrankung geimpft werden. Hierbei handelt es sich noch nicht um eine finale Entscheidung, es läuft wie üblich nun noch ein Abstimmungsverfahren mit Fachgesellschaften und Ländern.

Nach Angaben von Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) sollen bis Jahresende rund 300.000 Dosen des Mittels für Fünf- bis Elfjährige verfügbar sein.