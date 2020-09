Das einjährige Kind, das sich bei einem Unfall mit der Wagen-Kolonne von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) verletzt hatte, ist am Sonntag gestorben. Kretschmann reagierte bestürzt.

Der Dreifach-Crash auf der A81 bei Heilbronn endete für die einjährige Mitfahrerin eines 33-jährigen Autofahrers tödlich. Am Montagabend war der Dienstwagen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei strömendem Regen von der Fahrbahn abgekommen, ist gegen die Mittelleitplanke geprallt und kam am Fahrbahnrand zum Stehen.

Wenige Minuten ist der 33-Jährige mit seinem Fahrzeug ebenfalls ins Schleudern geraten und in ein Begleitfahrzeug des Ministerpräsidenten geprallt. Der Fahrer selbst und seine einjährige Tochter auf dem Rücksitz wurden dabei schwer verletzt. Eine 29-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Wie das Polizeipräsidium Heilbronn mitteilte, ist das Kind am Sonntag gestorben.

Kretschmann sei "voller Trauer"

Der Ministerpräsident reagierte bestürzt: "Wir wussten um die kritische Situation, in der sich das kleine Mädchen befand." Mit jedem Tag, an dem es am Leben geblieben sei, sei die Hoffnung ein wenig gewachsen, dass das Kind es schaffen würde. "Ich bin voller Trauer", teilte Kretschmann mit. Seine Gedanken seien bei den Eltern, denen nun das Schlimmste widerfahren sei, was einer Mutter und einem Vater passieren könne: der Tod des eigenen Kindes.

Der Unfall beschäftigt auch die Justiz. Wegen der lebensgefährlichen Verletzungen des Kleinkinds hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn Ermittlungen aufgenommen. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung gegen einen 33-Jährigen, der den Unfall verursacht haben soll, hatte ein Behördensprecher am Freitag erklärt.