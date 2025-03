Mädchen erlitt Prellungen bei Sturz aus Sessellift am Feldberg

per Mail teilen

Ein Mädchen, das am Freitag aus einem Sessellift in Todtnau-Fahl (Lörrach) gefallen ist, wurde nach neuen Erkenntnissen offenbar doch verletzt. Die Feldbergbahnen hatten das zuvor anders dargestellt. Der Vater des Mädchens erzählt von Prellungen an Halswirbelsäule, Becken und im Unterleib. Auch die seelische Belastung sei enorm, sagt er.