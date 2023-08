Alle Welt redet über Künstliche Intelligenz. Oft wird KI dabei noch für ferne Zukunftsmusik gehalten. Aber eigentlich hat jetzt schon fast jeder in seinem täglichen Leben damit zu tun.

Ab sofort haben die Bademeisterinnen und Bademeister im Panorama-Bad in Freudenstadt beim Leben retten Unterstützung und zwar von Künstlicher Intelligenz. Die Technologie steckt in neuen Kameras, die jetzt die vier größten Schwimmbecken in dem Bad überwachen - und eben Alarm schlagen sollen, wenn ein Badegast in Gefahr ist und möglicherweise ertrinken könnte.

Das Panoramabad in Freudenstadt ist nur eines von vielen Beispielen, wo KI tatsächlich schon konkret eingesetzt wird. Zwar wird gleichzeitig viel in der Wissenschaft über die Entwicklung, Chancen und Risiken solcher lernenden Technologien diskutiert und geforscht, in der Gesellschaft wird das Thema oft auch noch als ferne Zukunft betrachtet, de facto ist KI jedoch zumindest in Teilen schon im Alltag angekommen.

KI in der Leitstelle der S-Bahn Stuttgart

Wer zum Beispiel in der Region Stuttgart in die S-Bahn steigt, nutzt bereits KI. Die soll die S-Bahn nämlich pünktlicher machen. In der S-Bahn-Leitstelle in Plochingen (Kreis Esslingen) überwachen Disponentinnen und Disponenten den laufen S-Bahn-Betrieb.

Wenn irgendetwas nicht klappt - etwa wenn ein Zug umgeleitet werden muss, Züge verspätet sind oder wer bei Stau die Vorfahrt bekommt - entscheiden die Bahn-Mitarbeitenden mithilfe von Künstlicher Intelligenz. Das Programm simuliert, was passieren könnte und macht Lösungsvorschläge, etwa einen Zug nicht zur Endhaltestelle fahren zu lassen, sondern früher zu wenden.

Schlaues Smartphone

Wer mit dem Smartphone im Internet unterwegs ist, nutzt KI gleich mehrfach. Beim Entsperren des Handys per Fingerabdruck oder per Gesichtserkennung arbeitet im Hintergrund im KI.

Ebenso zum Beispiel beim Scrollen durch Nachrichtenfeeds: Was hier angezeigt wird, orientiert an sich an dem, was Nutzerinnen und Nutzer in der Vergangenheit geklickt oder gesucht haben.

ChatGPT für Schule, Stadtrat oder Bewerbung

Auch von ChatGPT dürften viele schon einmal etwas gehört haben. Menschen können mit dem Chatbot auf Basis von Künstlicher Intelligenz kommunizieren. Das System spuckt durchaus auch schon mal ein Referat oder eine Hausarbeit für den Schulunterricht aus, schreibt einem Stadtrat eine Rede oder hilft beim Bewerbung schreiben. Der Waldenbucher Schokoladenhersteller "Ritter Sport" (Kreis Böblingen) hat ChatGPT gefragt, welche verrückte Schokoladensorte das Unternehmen ausprobieren könnte.

Künstliche Intelligenz im Krankenhaus

Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass Künstliche Intelligenz in der Medizin unfassbar viele Möglichkeiten bietet. In einem Krankenhaus in New York beispielsweise analysiert KI automatisch die Ernährung der Patienten oder errechnet Wahrscheinlichkeiten für ein Delirium nach einer Operation.

In Deutschland ist das Gesundheitswesen mit KI noch zurückhaltender unterwegs, aber auch hier kommt sie schon zum Einsatz. So arbeitet etwa das Klinikum Stuttgart seit 2022 mit einem KI-Strahlentherapiegerät. Demnach können Tumoren damit exakter bestrahlt und umliegendes Gewebe besser geschont werden. KI kann in Kliniken auch helfen, auf Röntgenbildern Tumore zu entdecken.

Scherz mit Fake-Bild der Polizei in Freiburg

Auch bei der Polizei in BW ist KI ein Thema. Die Polizei in Freiburg hat zum Thema Reiterstaffel ein humorvolles Bild kreiert. Doch auch der ernste Hintergedanke - wie einfach Fake-Bilder erzeugt werden können - schimmert durch. Die grundsätzliche Frage, ob Künstliche Intelligenz Chance oder Risiko ist, wird immer wieder neu diskutiert.