Bauminister machen Druck auf Habeck wegen KfW-Bauförderung

Die Bauminister der Länder haben den Bund für das Chaos rund um die KfW-Zuschüsse scharf kritisiert und die Rückkehr zu einer verlässlichen Förderung effizienter Gebäude gefordert.

Nach dem Chaos rund um die Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) haben die Bauminister und -ministerinnen von Bund und Ländern auf ihrer Konferenz am Donnerstag über die künftige Förderung effizienter Gebäude diskutiert. Dabei wurde Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) scharf kritisiert. "Sowas darf sich nicht wiederholen", sagte die derzeitige Vorsitzende der Bauministerkonferenz, die baden-württembergische Wohnungsbauministerin Nicole Razavi (CDU), bei der digitalen Sondersitzung. "Eine solche Förderstrategie muss zum einen langfristig angelegt sein, denn die Menschen brauchen nach den Irritationen um den KfW-Förderstopp dringend wieder Planungssicherheit", so Razavi. Zum anderen müssten die staatlichen Vorgaben auch bezahlbar sein. "Schließlich ist es das gemeinsame Ziel von Bund und Ländern, mehr Wohnraum zu schaffen, vor allem mehr bezahlbaren Wohnraum."

Nach Kritik: KfW-Förderung soll doch wieder gezahlt werden

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte vor kurzem überraschend angekündigt, dass bei der Förderbank KfW keine neuen Anträge für die Förderung effizienter Gebäude gestellt werden können. Als Grund nannte das Ressort eine Antragsflut und Mehrkosten in Milliardenhöhe. Nach vehementer Kritik sollen Teile der beantragten Mittel nun doch gezahlt werden.

Beratung über Vorgaben für klimafreundliches Bauen

Die für Städtebau, Bau- und Wohnungswesen zuständigen Ministerinnen und Senatoren der Länder schalteten sich digital zu der Sondersitzung zusammen. Bei der Konferenz, an der auch Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) teilnahm, ging es außerdem um die Vorgaben für das klimafreundliche Bauen. Dies müsse bezahlbar sein, um auch mehr sozialen Wohnraum zu schaffen. Eine Fixierung auf die Dämmung sei nicht so entscheidend wie der Blick auf die komplette Treibhausgas-Bilanz beim Bauen und Wohnen, so Landesbauministerin Razavi. 40 Prozent der schädlichen Treibhausgasemissionen entstünden beim Bauen und Wohnen.

Wirtschaftsvertreter nehmen Bund und Länder in die Pflicht

Auch Vertreter und Vertreterinnen der Bauindustrie und der Wohnungswirtschaft hatten Erwartungen an die Sitzung formuliert: "400.000 neue Wohnungen pro Jahr, zu lange Planungs- und Genehmigungszeiten in den Ämtern, analog arbeitende Behörden", nannte Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, die Herausforderungen für die Bauminister der Länder. Die Länder müssten die Ziele der Bundesregierung mittragen, vereinfachte Zulassungsverfahren ermöglichen und Bauland ausweisen, so Müller. Axel Gedaschko, Präsident des GdW Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, sagte: "Der Bund muss umgehend handeln und das Förderloch für Neubau und Sanierung schnell schließen." Zudem müssten die bei der KfW eingegangenen, aber noch nicht beschiedenen Anträge sehr zügig bearbeitet werden.

In Baden-Württemberg wurden im vergangenen Jahr rund 1.500 sozialgebundene Wohnungen gebaut. Laut einem Gutachten aus dem Jahr 2017 müssten im Land jährlich bis zu 6.000 neue Sozialwohnungen entstehen.