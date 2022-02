KfW-Anträge für Energiesparhäuser werden doch bearbeitet - Ministerin erfreut

Nach dem plötzlichen KfW-Förderstopp bekommen viele Bauherren nun doch Geld für ihre energieeffizienten Häuser. Die beteiligten Ministerien einigten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag darauf, dass alle bis zum Förderstopp am 24. Januar gestellten Anträge noch nach den alten Kriterien bearbeitet werden. Baden-Württembergs Bauministerin Nicole Razavi (CDU) reagierte erfreut: "Das ist eine gute Nachricht für alle, die sich auf Zusagen des Bundes verlassen haben und ihre Anträge bereits vor dem 24. Januar gestellt hatten", teilte die Ministerin mit. "Die Bundesregierung muss jetzt so schnell wie möglich sagen, wie es mit der KfW-Förderung in Zukunft weitergeht, um die Unsicherheit zu beenden und den Schaden für den Wohnungsbau in Deutschland so gering wie möglich zu halten." Bei einer angesetzten Bauministerkonferenz soll über das Thema gesprochen werden.