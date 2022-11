BW-Regierung will Kennzeichnungspflicht für Polizei beschließen

per Mail teilen

Polizistinnen und Polizisten in Baden-Württemberg sollen bei großen Einsätzen künftig individuell gekennzeichnet werden. Die beiden großen Polizeigewerkschaften lehnen das Vorhaben ab.

Die grün-schwarze Landesregierung will an diesem Dienstag eine Kennzeichnungspflicht für Polizistinnen und Polizisten bei Großeinsätzen wie Fußballspielen und Demonstrationen auf den Weg bringen. Mit dem Gesetzentwurf sollen Ermittlungen gegen Beamtinnen und Beamten nach solchen Einsätzen erleichtert werden.

Kennzeichnung soll rechtswidrigem Verhalten vorbeugen

Die anonymisierte Kennzeichnung soll das Vertrauen zwischen Bürgerschaft und Polizei weiter stärken - so haben es Grüne und CDU in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten. Bei großen Einsätzen sollen Polizistinnen und Polizisten so künftig durch einen fünfstelligen Code auf der Uniform nachträglich identifiziert werden können. Wegen ihrer Ausrüstung wären sie sonst nicht erkennbar.

Die Kennzeichnung beuge rechtswidrigem Verhalten vor, heißt es in der Kabinettsvorlage, die dem SWR vorliegt. Außerdem sollen so Beamtinnen und Beamte, die sich korrekt verhalten haben, von Ermittlungen verschont bleiben.

Gewerkschaften lehnen Kennzeichnungspflicht ab

Insbesondere die Grünen hatten auf dieses Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag gedrungen. Die beiden großen Polizeigewerkschaften lehnen die Kennzeichnung ab. Der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Baden-Württemberg, Ralf Kusterer, sagte dem SWR, die Kennzeichnung sei nicht notwendig. Die geplante Kennzeichnungspflicht wertet er als Misstrauensvotum gegen die Polizei. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei sei bereits jetzt sehr groß.

"Wir sehen das als absolutes Misstrauen, was man uns entgegenbringt."

Dabei sei die Enttäuschung gegenüber der CDU besonders groß. Die habe die Kröte im Koalitionsvertrag nur geschluckt, um in der Regierung zu bleiben. "Bei den Grünen sind wir das gewohnt", so Kusterer.

Polizeigewerkschaft kritisiert Strobls Argumentation

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte die Pläne mit einer "Stärkung des großen Vertrauens der Bürgerschaft in die Polizei" begründet. Dieses Argument will der Polizeigewerkschafter nicht gelten lassen. "Die Bevölkerung hat höchstes Vertrauen in die Polizei", sagte er. "Wir brauchen keine Stärkung des Vertrauens." Kusterer verweist dabei auf mehrere Umfragen, wonach mehr als 80 Prozent der Bürger der Polizei vertrauten. Das sei ein viel höherer Wert als der beim Vertrauen gegenüber der Politik.

Gewerkschaft sieht keine sachliche Gründe für besondere Kennzeichnung

Auch von der Gewerkschaft der Polizei heißt es, es gebe keinen sachlichen Grund für die Einführung. Einsatzgruppen seien bereits gekennzeichnet, das sei ausreichend. Gruppen von sieben bis acht Polizistinnen und Polizisten werden bei Einsätzen mit den gleichen Ziffern und Buchstaben auf Rücken und Helm gekennzeichnet. Beide Gewerkschaften befürchten, dass Polizistinnen und Polizisten durch die individuelle Kennzeichnung selbst zum Ziel von Angriffen werden könnten.

Wann die Regelung in Kraft tritt, ist noch unklar. Betroffen sind laut Innenministerium aber nur 1.640 der mehr als 29.000 Beamtinnen und Beamten im Land.