Vier Verletzte bei Kellerbrand im Mehrfamilienhaus

In einem fünfstöckigen Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Plieningen ist in der Nacht zum Samstag ein Kellerbrand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, zogen sich dabei vier Menschen eine Rauchvergiftung zu. Zwei von ihnen wurden in eine Klinik gebracht. Weitere Menschen blieben unverletzt. Laut Feuerwehr brach das Feuer im Betriebsraum des Gebäudes wegen eines defekten Stromkastens aus. Infolgedessen breitete sich der Rauch im Treppenhaus aus. Rettungskräfte brachten die Bewohner teils über Drehleitern aus dem Gebäude. Die Feuerwehr konnte das Feuer laut eigenen Angaben schnell gelöscht werden. 43 Menschen wurden vor Ort medizinisch betreut. Die Wohnung im Erdgeschoss ist vorerst unbewohnbar.