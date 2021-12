Keine vorzeitigen Weihnachtsferien in Baden-Württemberg geplant

Baden-Württembergs Kultusministerin Schopper schließt vorgezogene Weihnachtsferien im Land derzeit aus. Man habe aus dem letzten Lockdown eine Lehre gezogen.

Einige Bundesländer diskutieren aktuell, ob die Ferien wegen der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen früher starten sollen als ursprünglich geplant. In Baden-Württemberg soll der Ferienstart nicht vorgezogen werden. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) sagte im Gespräch mit SWR Aktuell: "Wir können nicht einfach die Kinder nach Hause schicken und sagen, die Mutter muss jetzt drei Tage früher Urlaub nehmen." Das sei für die Eltern nicht machbar. Vor allem nicht, wenn sie beispielsweise im Einzelhandel arbeiteten, wo zu dieser Zeit der Bär steppe.

"Lehre aus dem letzten Lockdown"

Die Ereignisse aus dem vergangenen Jahr dürften sich nicht wiederholen, sagte Schopper. "Das ist die Lehre aus dem Lockdown vor einem Jahr, ungefähr zur gleichen Zeit. Da wurden die Weihnachtsferien vorgezogen und dann gingen manche Schüler fünf Monate nicht in die Schule." Die Politikerin findet es wichtig, dass die Schulen nicht wieder geschlossen werden. Für die Schülerinnen und Schüler sei dieser Ort nicht nur ein Lernraum, sondern auch ein Lebensraum, in dem sie andere Kinder und Jugendliche träfen.

Das komplette Gespräch mit Kultusministerin Schopper vom 6.12.2021:

Schulkinder sollen Angebote für Impfung bekommen

Damit die Schulen weiter geöffnet bleiben können, "ziehen wir dort die Sicherheitszäune hoch", so Schopper - beispielsweise durch regelmäßige Corona-Tests in den Klassen. Außerdem sollen vor Weihnachten Impfangebote an Schulen gemacht werden, damit sich Schülerinnen und Schüler in Begleitung ihrer Eltern impfen lassen können. "Bislang haben wir 46 Prozent der Kinder unter 17 geimpft in den Schulen."

Für Jugendliche gilt nach Angaben des Gesundheitsministeriums noch bis Ende Januar 2022 eine Übergangsregelung bei den aktuell geltenden 2G-Regelungen. 12- bis 17-Jährige, die noch nicht vollständig geimpft sind, haben demnach die Möglichkeit, über tagesaktuelle Antigen-Schnelltests Zutritt zu allen 2G-Einrichtungen zu erhalten. "Die Landesregierung geht davon aus, dass auch alle Jugendlichen bis zum Ablauf dieser nun nochmals verlängerten Frist die Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen", so das Gesundheitsministerium.