Nach dem Urlaub noch für einen Corona-Test am Flughafen anstehen? Das müssen Reiserückkehrer aus Mallorca künftig nicht mehr. Auch eine Quarantäne nach dem Urlaub ist nicht notwendig.

Die baden-württembergische Landesregierung hat bislang keine Pläne für eine verpflichtende Testung am Flughafen für Reiserückkehrer aus Mallorca erwogen, teilte ein Sprecher des Sozialministeriums am Dienstag mit.

Weder Quarantäne noch Testpflicht nach Mallorca-Urlaub

Seit Montag, zwei Wochen vor Beginn der Osterferien in den meisten Bundesländern, ist die beliebteste Insel der Deutschen kein Corona-Risikogebiet mehr. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt dort derzeit bei knapp über 20. Urlaub auf Mallorca ist also wieder ohne Quarantäne und Testpflicht nach der Rückkehr möglich.

Die Bundesregierung hatte am Freitag entschieden, alle Balearen-Inseln, mehrere Regionen auf dem spanischen Festland, Teile Portugals und Dänemarks sowie die Bahamas in der Karibik wegen sinkender Infektionszahlen von der Risikoliste des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu streichen. Auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amts gilt für diese Gebiete nun nicht mehr. Die Bundesregierung rät aber weiterhin von "nicht notwendigen, touristischen Reisen" ab.

Tui will Reiseangebot nach Mallorca verdoppeln

Der Reiseveranstalter Tui hat kurz vor den Osterferien angekündigt, das Reiseangebot für Mallorca zu verdoppeln und lockt mit speziellen Sparangeboten. Laut dem Geschäftsführer von Tui Deutschland, Marek Andryszak sollen über Ostern mehr als 300 Hin- und Rückflüge angeboten werden. In den vergangenen Tagen hatte der Reiseveranstalter nach eigenen Angaben doppelt so viele Mallorca-Buchungen verzeichnet wie im gleichen Zeitraum 2019, vor der Corona-Pandemie.

Der größte Fluganbieter Eurowings sprach bereits am Sonntag von Buchungen "in einer bisher nicht gekannten Dynamik" und bot kurzfristig 300 zusätzliche Flüge für die Osterzeit an. Gleichzeitig werden die Forderungen lauter, Urlaub auch in Deutschland wieder zu ermöglichen. Auch der Tourismusbeauftragte des Bundes, Thomas Bareiß (CDU) sieht die Entwicklungen in der Reisebranche kritisch.

"Für mich wäre es schwer vorstellbar, dass auf Mallorca Urlaub möglich ist, aber im Schwarzwald Hotels noch geschlossen bleiben. Das wäre eine ganz bittere Botschaft." Thomas Bareiß (CDU); Bundestourismusbeauftragter

Bayern und Niedersachsen wollen Testpflicht für Mallorca-Rückkehrer

Das Land Niedersachsen hingegen erwägt, die Testpflicht für Reiserückkehrer aus Mallorca wieder einzuführen, wie am Montag bekannt wurde. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teilte am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München mit, dass Bayern in jedem Fall seine Flughäfen mit entsprechenden Testkapazitäten ausstatten werde, damit sich dort jeder testen lassen könne. Alles andere wäre "kein gutes Signal". Wie bedenklich die Situation sei, zeige die Sorge auf Mallorca vor einem zu großen Ansturm von Touristen, sagte Söder. Beide Bundesländer hoffen zudem auf eine bundeseinheitliche Regelung.