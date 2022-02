Bürgerbeauftragte: Keine strukturelle Diskriminierung bei Polizei

Die Bürgerbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Beate Böhlen (Grüne), hat Diskriminierungsfälle bei der Polizei eingeräumt. "Es gibt Fälle der Diskriminierung, aber es gibt keine strukturelle Diskriminierung», sagte Böhlen den "Badischen Neuesten Nachrichten" (Samstag). 2021 beschwerten sich laut Jahresbericht der Bürgerbeauftragten 106 Menschen über die Landespolizei, auffallend viele Fälle (33) wurden in Stuttgart gemeldet. Böhlen, die seit Oktober 2019 Bürgerbeauftragte des Landes ist, beobachtet nach Informationen der Zeitung auch strukturelle Mängel in einigen kommunalen Verwaltungen in Baden-Württemberg. Insgesamt suchten im vergangenen Jahr mehr Menschen Rat bei der Bürgerbeauftragten. 2021 wendeten sich 761 Menschen an sie, 2020 waren es 748. Alle Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, sich schriftlich, elektronisch oder mündlich direkt an die Bürgerbeauftragte zu wenden. Sie soll bei Konflikten oder Problemen zwischen Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern vermitteln. Dafür kann sie Landesregierung und Behörden um Auskünfte und Akteneinsicht ersuchen. Sie sind zur Amtshilfe verpflichtet.