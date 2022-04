Erster Tag ohne Maskenpflicht und 3G: Bildungsverbände schlagen Alarm - viele Menschen tragen weiter Maske

Ab sofort ist die Pflicht zum Tragen einer Maske zum Schutz gegen das Coronavirus vorbei. Wie wird sich das auf den Alltag auswirken?

Nach über zwei Jahren Corona-Pandemie sind an diesem Sonntag nahezu alle Schutzmaßnahmen weggefallen. Maskenpflicht und Zugangsregeln wie 3G sind fast überall passé. Nur in einigen wenigen Ausnahmen muss noch ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, auch die Testpflicht wurde gelockert und soll nach den Osterferien auch an den Schulen entfallen.

Nach dem Wegfall der Maskenpflicht in den Schulen befürchten Lehrerverbände ab der kommenden Woche Konflikte. "In der Tat droht jetzt die Gefahr, dass einerseits Kinder, die Maske tragen, von Mitschülern als Weicheier und überängstlich gehänselt werden oder auch umgekehrt Druck auf Nicht-Maskenträger ausgeübt wird", sagte Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, der Deutschen Presse-Agentur. Er sprach sich für eine Selbstverpflichtung von Lehrkräften und Schülern aus, in jeder Klasse bis einschließlich der Woche nach den Osterferien weiter Masken im Unterricht und auf dem Schulgelände zu tragen.

So gut schützen Masken

Bildungsgewerkschaft warnt vor Situation an Schulen

"Es besteht die Gefahr, dass das Thema 'Maske ja oder nein' in jedes Klassenzimmer getragen wird und damit Schulfrieden und Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler gefährdet", sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern. Die GEW halte das Tragen von Masken "in der aktuellen sehr angespannten Infektionslage" zumindest bis zu den Ferien für vernünftig und richtig, fügte sie hinzu, "obwohl wir die pädagogischen Bedenken gegen das Tragen von Masken grundsätzlich teilen".

Auch in Baden-Württemberg sieht man den Wegfall der Maskenpflicht mit Sorge: GEW-Landesvorsitzende Monika Stein rechnet mit einer weiteren Zunahme der Unterrichtsausfälle an Schulen. "Die Ansteckungsgefahr in geschlossenen Räumen durch Aerosole ist derzeit aber weiter so hoch, dass wir zumindest bis zum Beginn der Osterferien am 14. April weiter eine Maskenpflicht bräuchten", sagte Stein in einer Mitteilung.

Eine Mehrheit der Menschen in Deutschen will unterdessen etwa im Supermarkt weiterhin eine Maske tragen. Dies gaben laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für die "Bild am Sonntag" 63 Prozent der Befragten an.

Viele Menschen tragen weiter freiwillig die Maske

Den Wegfall der 3G-Regel haben in Baden-Württemberg etwa die ersten Besucher des Freizeitparks Tripsdrill bei Cleebronn (Kreis Heilbronn) bemerkt. Die witterungsbedingt verlegte Eröffnung von Samstag auf Sonntag sorgte dafür, dass vom ersten Tag der Saison 2022 die neuen Corona-Regeln ihre Gültigkeit hatten. Zum Start war der Besucherstrom eher verhalten.

"Seit heute entfällt auch die 3G-Pflicht für Freizeit-Einrichtungen, was wir sehr begrüßen", so Pressesprecher Birger Meierjohann. Trotz Freiwilligkeit trugen zahlreiche Besucher weiter eine Maske. Die Parkverantwortlichen empfahlen, trotz der Lockerungen weiter Rücksicht zu nehmen und in Innenräumen eine Maske zu tragen.

Ein ähnliches Bild bot auch der verkaufsoffene Sonntag in vielen Städten Baden-Württembergs, etwa in Heilbronn und Ulm: Die überwiegende Zahl der Besucherinnen und Besucher hatte eine Maske dabei, viele Geschäfte setzen auf die Freiwilligkeit ihrer Gäste. Grundsätzlich gilt hier das Hausrecht - Supermärkte, Geschäfte und Co. können auf die Maske bei ihren Kundinnen und Kunden bestehen.

Entfallen sind die Corona-Beschränkungen auch für Veranstaltungen: So empfing der Karlsruher SC am Sonntag in der zweiten Bundesliga Fortuna Düsseldorf (Entstand: 2:2) vor gut gefüllten Rängen. Zuvor hatten sich viele Fans an einem Fanmarsch zum Stadion beteiligt.

Weil sich die Infektionszahlen immer noch auf hohem Niveau befinden, appelliert der KSC weiterhin an alle Fans, trotz des Wegfalls der Beschränkungen rücksichtsvoll miteinander umzugehen und etwa nach eigenem Befinden weiterhin eine medizinische Maske zu tragen oder sich zu testen, wenn man nicht gegen das Coronavirus geimpft ist.

Lauterbach und Kretschmann raten zum freiwilligen Tragen der Maske

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) empfahl erneut, weiter Masken in Innenräumen zu tragen. Er werde dies etwa beim Einkaufen tun, "das rate ich auch jedem Bürger", sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. "Das Risiko, sich zu infizieren, ist selten höher gewesen als jetzt." Aus medizinischer Sicht hätte er eine Maskenpflicht und andere Schutzregeln für richtig gehalten, rechtlich sei es deutschlandweit aber nicht mehr möglich gewesen, twitterte Lauterbach.

Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte im Wochenverlauf dazu aufgerufen, die Maske drinnen beizubehalten. "Damit schützen wir nicht nur die eigene Gesundheit, sondern zeigen auch Solidarität in der Gemeinschaft", hatte der 73-Jährige betont.