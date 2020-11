In Baden-Württemberg werden die Corona-Maßnahmen unmittelbar nach den Weihnachtstagen wieder verschärft. Somit dürfen sich auch an Silvester nur fünf Personen aus zwei Haushalten treffen.

Die grün-schwarze Landesregierung will die Kontaktbeschränkungen lediglich vom 23. bis zum 27. Dezember aufweichen, bestätigte ein Regierungssprecher am Montag. Darauf habe sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit seinen Kabinettskollegen verständigt.

Die Corona-Maßnahmen werden im Dezember bundesweit verschärft. Dann sind nur noch Treffen mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Nur über die Weihnachtstage werden die Regeln gelockert. Bund und Länder hatten sich vergangene Woche für Treffen "im engsten Familien- oder Freundeskreis" vom 23. Dezember bis 1. Januar auf eine Obergrenze von zehn Personen plus Kinder bis 14 Jahren verständigt. Kretschmann war dieser Zeitraum zu lang.

Hotelübernachtungen über Weihnachten möglich

Ähnlich wie in anderen Bundesländern dürfen in Baden-Württemberg Hotels über die Weihnachtstage öffnen. Diese Regel gilt für Reisende, die zu einem Familienbesuch unterwegs sind und ist auf den Zeitraum vom 23. bis 27. Dezember beschränkt.

Baden-Württemberg legt strengere Regeln fest

Die Landesregierung will am Montag neue Corona-Regeln verkünden. In Kraft treten soll die neue Verordnung nach Angaben des Staatsministeriums dann am Dienstag. Strengere Regeln für Schulen in Regionen, in denen die Infektionszahlen auf über 200 Fälle je 100.000 Einwohner in sieben Tagen steigen, finden sich in der Verordnung, die dem SWR bereits vorliegt, nicht. Darüber sollen zu einem späteren Zeitpunkt das Sozialministerium und der Corona-Lenkungskreis der Landesregierung entscheiden. Innerhalb der Regierung sind Maßnahmen wie ein Wechselunterricht in weiterführenden Schulen nach wie vor umstritten.

Außerdem erhalten Städte und Gemeinden durch die neue Verordnung die Möglichkeit, die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit zu verschärfen. Neben belebten Fußgängerzonen kann die Maskenpflicht ab morgen auch auf Schulwegen, Kirchwegen und an allen Orten in der Öffentlichkeit, an denen sich Menschen auf engem Raum aufhalten, angeordnet werden.