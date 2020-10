Viele in Baden-Württemberg haben damit gerechnet, nun ist es offiziell: Die großen Narrenverbände haben am Mittwochabend entschieden, dass es keine Großveranstaltungen und somit auch keine Narrenumzüge geben wird.

Wie die Fastnacht unter Corona-Bedingungen aussehen könnte, darüber haben am Mittwochabend die großen Narrenverbände in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) beraten. Und sie haben klar entschieden: Alle Großveranstaltungen und somit auch Fastnachtsumzüge werden 2020/21 nicht stattfinden. Das hat die Arbeitsgemeinschaft der Südwestdeutschen Narrenvereinigungen und -verbände bei der Sitzung mitgeteilt. Die Vereinigung vertritt 678 Zünfte in Baden-Württemberg.

Kleinere Fastnachtsveranstaltungen sollen möglich sein

Stattdessen soll die Fastnacht in Baden-Württemberg im Kleinen stattfinden. Die Vereinigung arbeite an Konzepten. Dabei möchten die Verbände alte Bräuche wiederaufleben lassen. Die Präsidentin des Ortenauer Narrenbundes, Silvia Boschert, kann sich beispielsweise vorstellen, das Gruppen von Haus zu Haus gehen und um Eier betteln, ähnlich wie jetzt schon in Kehl (Ortenaukreis). "Gäggele rus odr ich schlag ä Loch ins Hus" (Eier raus oder ich schlag ein Loch ins Haus), damit sammelten die Narren dort am "Schwarzen Mändi", dem Rosenmontag, früher Eier. Heute sind es eher Geld oder Süßigkeiten.

Eine andere Idee von Boschert wäre ein leicht veränderter Schulsturm. Die Schüler sollten ihr zufolge zwar befreit werden, aber eben nicht von einer großen Gruppe Narren. Stattdessen könnten einzelne Hästräger die Schüler aus den Klassenzimmern holen und mit ihnen ins Freie gehen. Vieles müsse eben an der frischen Luft stattfinden, das ist ihr ganz wichtig.

Ein "Federahannes" beim Rottweiler Narrensprung (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/Patrick Seeger/dpa

Alternativen zum Rottweiler Narrensprung gesucht

Mit der Absage der Großveranstaltungen in der schwäbisch-alemannischen Fastnacht sei die Fastnacht aber nicht grundsätzlich abgesagt, so Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung der schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte:

"Die Fastnacht kann überhaupt nicht abgesagt werden, die Fastnacht ist ein Fest. Das ist ein inneres Bedürfnis und niemand hat das Recht, die Fastnacht als jahreszeitliches Fest abzusagen, weder die Verbände noch die Zünfte noch die Politik." Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung der schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte

Wehrle empfiehlt auch Rottweil, sich gut zu überlegen, ob der traditionelle Narrensprung nicht besser abgesagt werden sollte. Er warnt, dass die Stadt möglicherweise zu einem Corona-Hotspot werden könnte, wenn man an der Veranstaltung festhielte. Dafür müsse Rottweil dann die Verantwortung tragen. Deshalb sollten die Verantwortlichen lieber nach anderen Formaten suchen. Zum Narrensprung am Rosenmontag ziehen normalerweise Tausende Hästräger durch die Straßen, die von Zehntausenden Zuschauern gesäumt sind.

Am Ende des Jahres wollen die Narren das Infektionsgeschehen noch einmal bewerten. Dann werde endgültig entschieden, ob kleinere Veranstaltungen möglich sind oder nicht. Man stehe auch im dauerhaften Austausch mit der Landesregierung, so die Narrenverbände am Mittwochabend.