Corona: In BW keine FFP2-Maskenpflicht mehr für Beschäftigte in der Pflege

Pflegende in Baden-Württemberg dürfen seit Samstag angesichts sinkender Corona-Zahlen mit einfachem Mund-Nasen-Schutz arbeiten. Für Besucher gilt weiterhin die FFP2-Maskenpflicht.

Seit Samstag müssen Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen Baden-Württembergs bei der Arbeit keine FFP2-Maske mehr tragen, eine medizinische Maske reicht. Das sieht die neue Verordnung des Gesundheitsministeriums vor. Sie war am Mittwoch bekannt gegeben worden. Als Grund wurden sinkende Corona-Fallzahlen genannt. Außerdem liege die Impfquote bei den Beschäftigten über dem Bevölkerungsdurchschnitt. Die Träger von Kliniken und Heimen können allerdings per Hausrecht auch schärfere Maßnahmen anordnen.

Besucherinnen und Besucher müssen weiterhin FFP2-Masken tragen

Für Besuchende gilt laut der Verordnung allerdings weiter eine FFP2-Maskenpflicht, nur Kinder zwischen 6 und 14 Jahren dürfen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Es bleibt außerdem dabei, dass Besucherinnen und Besucher einen negativen Schnelltest vorweisen müssen.