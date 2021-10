Weiter keine Tarif-Einigung im privaten Busgewerbe

Im Tarifkonflikt des privaten Omnibusgewerbes in Baden-Württemberg ist auch die zehnte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben. Das teilten die Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberverband WBO nach den Gesprächen am Freitag in Sindelfingen mit. Als nächster Verhandlungstermin ist nach Angaben beider Seiten der 16. November angedacht. Verdi hatte seinen Forderungen in den vergangenen Tagen mit kurzen Streiks in einzelnen Betrieben Nachdruck verliehen. Im Tarifstreit geht es unter anderem um Pausenregelungen sowie Nacht- und Sonntagszuschläge. Der Ausgang der Verhandlungen hat Auswirkungen auf rund 9.000 Busfahrerinnen und Busfahrer in Baden-Württemberg.