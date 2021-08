Am Montag soll die neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg in Kraft treten. Im privaten Bereich wird es dann keinerlei Beschränkungen und Auflagen mehr geben - vorerst.

Private Zusammenkünfte und Feiern werden mit der neuen Verordnung völlig frei gegeben. "Das gilt für die gesamte Bevölkerung", sagte der Amtschef im baden-württembergischen Sozialministerium, Uwe Lahl, im Interview mit dem SWR. Es könne allerdings sein, dass irgendwann Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte ausgesprochen würden - und zwar dann, wenn bei ihnen eine zu hohe Infektionsrate festgestellt würde.

PCR-Tests bei Stadionbesuchen und Popkonzerten

Überall dort, wo Besucher engen Körperkontakt haben, müssen Menschen ohne Corona-Impfung in Baden-Württemberg voraussichtlich einen negativen PCR-Test vorlegen - also auch in Stadien. "Der Torschrei in einem Fußballstadion ist auch mit intensivem Körperkontakt verbunden. Das haben wir bei der Europameisterschaft gesehen", erläuterte Lahl. Engen Körperkontakt gebe es auch bei Popkonzerten. Wenn sich vor der Bühne Pulks bildeten, würden Abstände nicht eingehalten. Anders bei Konzerten mit Sitzplatz, so Lahl. Hier würden Ungeimpfte keinen PCR-Test, sondern nur einen Schnelltest benötigen. Die Tests muss dann jeder selbst zahlen. Bei den teureren PCR-Tests geht Lahl davon aus, dass sie mittelfristig zwischen 30 und 40 Euro kosten.



Tests für Kinder nur in der Schule

"Die Kinder sind frei, die müssen sich nicht testen lassen", erläuterte der Amtschef weiter. Schüler und Schülerinnen würden nach den Ferien zweimal pro Woche in den Schulen getestet. Das reiche auch für Restaurantbesuche außerhalb der Unterrichtszeit aus.

Weihnachtsmarkt soll wieder stattfinden

Zum Volksfest auf dem Cannstatter Wasen sagte Lahl, das sei verschoben, könne aber im nächsten Jahr wieder stattfinden. Auch für den diesjährigen Weihnachtsmarkt sieht der Amtschef gute Chancen. Bei allem würde gelten: Maske, Abstand und bei Indoor-Veranstaltungen für nicht Geimpfte Tests.

Die neue Corona-Verordnung soll am Wochenende beschlossen werden und am Montag in Kraft treten.