Es ist ein ehrgeiziges Ziel: Grün-Schwarz will in BW bis 2030 doppelt so viele Landwirte, die auf Bio umstellen. Doch es wachsen die Zweifel, ob das zu schaffen ist.

Eigentlich will die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg dafür sorgen, dass bis 2030 etwa 30 bis 40 Prozent der Landwirte auf Bio umgestellt haben. Doch von dem Ziel ist die Koalition noch weit entfernt: 2024 waren 14,3 Prozent Bio-Bauern, das ist nur jeder siebte Agrarbetrieb im Land. 2020 waren es laut Statistischem Landesamt noch 11,4 Prozent.

Hauk empfiehlt Bauern: Sollen "bestes Geschäftsfeld" suchen

Landwirtschaftsminister Peter Hauk sieht in der nur langsamen Umstellung allerdings kein Problem. Der CDU-Politiker sagte am Donnerstagabend in der SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg" , auf die Frage, ob er Landwirten raten würde, auf Bio umzustellen: "Ich würde ihnen raten, das zu tun, wo sie selbst ihr bestes Geschäftsfeld sehen." Er sei der Meinung, dass auch Landwirte das tun sollten, was ihnen persönlich liegt. "Man muss mit Herzblut dabei sein." Es sei nicht sein Ansatz, Bauern zu sagen: "Ihr müsst Bio machen."

Peter Hauk (CDU) ist seit 2016 baden-württembergischer Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. SWR

Im Koalitionsvertrag von 2021 steht allerdings auf Betreiben der Grünen: "Gemäß dem Biodiversitätsstärkungsgesetz werden wir den Anteil des Ökolandbaus im Land bis zum Jahre 2030 auf 30 bis 40 Prozent ausweiten."

Hauk für mehr Bio-Essen in Schulen, Kitas und Krankenhäusern

Der Minister sieht anders als der Handelsverband BW durchaus noch mehr Potenzial für Bioprodukte im Markt, vor allem in Schule, Kitas und Krankenhäusern. Man müsse durchsetzen, dass dort nur noch Bio-Lebensmittel auf den Tisch kommen: "Unsere Abnehmer sitzen vor der Haustür", so Hauk weiter.

Handelsverband BW: Biomarkt ist gesättigt

Sabine Hagmann vom Handelsverband BW hält den Biomarkt im Land dagegen für gesättigt. "Wir glauben nicht, dass da noch so viel mehr Steigerungspotenzial da ist." Viele sagten in Umfragen, sie würden es kaufen, aber am Ende griffen sie eher zu Fertig- oder günstigeren Produkten.

Neue Bundesregierung hat kein Bio-Ziel ausgegeben

Im Bund hat die neue schwarz-rote Regierungskoalition kein Ziel für mehr Bio-Landwirtschaft festgelegt. Während die Ampelregierung aus Grünen, SPD und FDP noch einen Bioanteil von 30 Prozent bis 2030 anstrebte, ist im neuen Koalitionsvertrag lediglich davon die Rede, dass man mit einer "Biostrategie" den Ausbau des Ökolandbaus deutlich stärken wolle. Zudem heißt es: "Für uns sind konventionelle und ökologische Landwirtschaft gleichwertige Bewirtschaftungsformen."