Die meisten Menschen haben sich an den Mund-Nasen-Schutz im Alltag gewöhnt. Aber wie lange ist das Stückchen Stoff noch Pflicht? In Niedersachsen hatte man bereits Pläne in der Schublade.

Die baden-württembergische Landesregierung hält nichts von einer Lockerung der Maskenpflicht zum aktuellen Zeitpunkt. "Die Maskenpflicht im Einzelhandel und in anderen kontaktreichen Kontexten ist und bleibt ein einfaches, aber sehr effektives Mittel, um Öffnungsschritte abzusichern", so eine Sprecherin des Staatsministeriums am Freitag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

"Es gibt Grund zur Zuversicht, aber noch sind die Impfquoten zu gering und die Infektionszahlen zu hoch." Schrittweise, umsichtige Lockerungen seien richtig, aber die grundlegenden Schutzmaßnahmen blieben vorerst ein zentraler Bestandteil.

Mehr als 13 Prozent der Baden-Württemberger mit vollem Impfschutz

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) haben in Baden-Württemberg aktuell (Stand: Freitag, 8 Uhr) 38,5 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten - 13,2 Prozent verfügen über den vollständigen Impfschutz. Damit hat sich die Lage Baden-Württembergs weiter verbessert und das Land liegt erstmals seit längerer Zeit in dieser Statistik über dem Bundesschnitt (13,1 Prozent).

Bei Inzidenz unter 35: Aufhebung der Maskenpflicht im Gespräch

In Niedersachsen wurde kurzzeitig die Aufhebung der Maskenpflicht beim Einkauf in Gebieten mit niedriger Inzidenz debattiert. Die dortige Landesregierung wollte die Maskenpflicht im Einzelhandel in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 aufheben, wie aus einem Entwurf für eine kurzfristige Lockerung der Corona-Regeln vom Donnerstag hervorging. Das Land rückte aber von den Plänen ab. "Es wird keine Aufhebung der Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung in Niedersachsen geben", so Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD).

In Baden-Württemberg befinden sich laut Landesgesundheitsamt derzeit mit dem Kreis Emmendingen (27,0) und dem Stadtkreis Heidelberg (34,7) lediglich zwei der 44 Stadt- und Landkreise unter der Marke von 35. Das Infektionsgeschehen im Land ist jedoch bereits seit einigen Wochen rückläufig - und auch die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sank zuletzt weiter auf jetzt aktuell 80,3 (Stand: Donnerstag, 16 Uhr).