Studie: 90 Prozent müssten geimpft sein

Rund 90 Prozent der Bevölkerung müsste geimpft sein, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen, wenn gleichzeitig alle Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Auftrag des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums. Knut Bauer:

Von einer Herdenimmunität sei man noch meilenweit entfernt. Die derzeitige Impfquote von 65 Prozent in Baden-Württemberg reiche nicht, um die Pandemie zu besiegen – so bewertet Landesgesundheitsminister Lucha die Studie des Tübinger Epidemiologen Martin Eichner. Danach gehen von der nicht geimpften Minderheit bis zu 78 Prozent aller Infektionen aus. Laut Studie sind alle derzeit verabreichten Impfstoffe wirksam und schützen zu 90 bis 100 Prozent vor einer schweren Corona-Erkrankung. Der Schutz vor Erkrankungen mit milderen Symptomen liegt bei über 80 Prozent. Gleichzeitig seien Geimpfte, die sich mit dem Coronavirus infizieren, um 40 Prozent weniger ansteckend sind als infizierte Menschen ohne Impfung. Weiteres Ergebnis: Junge Menschen werden durch die Impfung besser geschützt als ältere und vorerkrankte, deshalb sei eine Auffrischimpfung für ältere Menschen so wichtig.