per Mail teilen

Überlingen: Der Rüstungskonzern Diehl Defence aus Überlingen (Bodenseekreis) hat der Stadt ein rund 8.000 Quadratmeter großes Grundstück abgekauft. Nach einem entsprechenden Entschluss im Gemeinderat machte die Stadt dies nun öffentlich. Das Unternehmen will sich dort weiter vergrößern. Corinna Scheller:

Für das Grundstück, das an den Unternehmenssitz von Diehl Defence in Überlingen angrenzt, habe man sich auf einen Preis von 300 Euro pro Quadratmeter geeinigt, heißt es von der Stadt. Daraus ergibt sich ein Kaufpreis von etwa 2,4 Millionen Euro. Die Fläche wurde früher von der städtischen Straßenmeisterei genutzt. Der Rüstungskonzern möchte dort nun seinen Standort erweitern. Laut Diehl Defence soll ein Verwaltungsgebäude mit Büro- und Sozialräumen entstehen. Der Neubau soll Platz für 450 Mitarbeitende bieten - ein Großteil der Stellen wird neu geschaffen. Das Rüstungsunternehmen entwickelt unter anderem Luftverteidigungssysteme und liefert diese aktuell auch an die Ukraine.