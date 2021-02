per Mail teilen

Trotz eisiger Temperaturen und vereinzelter Glätte hat es in der Nacht nur wenige Unfälle im Land gegeben. Für den Raum Stuttgart meldet die Polizei vier Glätte-Unfälle mit Blechschäden.

Die Straßen seien vielerorts trocken und frei, meldete die Polizei. In der Nacht wurde es bei bis zu minus 20 Grad vereinzelt bitterkalt. Auch am Freitag soll es örtlich weiterhin glatte Straßen und überfrierende Nässe geben, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD). Tagsüber erreichen die Temperaturen minus neun Grad auf der Ostalb, im Rheintal wird es etwas milder bei minus einem Grad. Vielerorts scheint die Sonne. Im Bergland und Schwarzwald warnen die Meteorologen vor Sturmböen von bis zu 85 Kilometern pro Stunde.

Sturm im Schwarzwald erwartet

In der Nacht zum Samstag können die Sturmböen auf Gipfellagen auch Geschwindigkeiten von bis zu 95 Kilometern pro Stunde erreichen. Nachts sinken die Temperaturen erneut auf bis zu minus 20 Grad. Am Samstag und Sonntag bleibt es eisig, hier und da kann es erneut glatt werden. Dafür scheint viel Sonne, der Himmel ist am Sonntag wolkenlos. Zumindest auf der Ostalb klettern die Temperaturen bei zwei Grad wieder knapp über den Gefrierpunkt. Nachts ziehen Wolken auf, im Schwarzwald wehen starke Böen.

Winter in Baden-Württemberg