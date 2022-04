Angeklagter gesteht versuchte Erpressung von Kaufhaus in Ulm

Mit einem Geständnis des 63-jährigen Angeklagten begann am Donnerstag in Ulm der Prozess gegen einen mutmaßlichen Kaufhaus-Erpresser. Über seinen Anwalt entschuldigte er sich bei allen Betroffenen. Er habe nie die Absicht gehabt, Personen zu schädigen, sagte sein Anwalt Heribert Moosmann dem SWR. Die Staatsanwaltschaft sieht als Grund für die Erpressung Geldnot beim Angeklagten. Der 63-Jährige aus dem Kreis Landsberg am Lech soll am 14. Oktober der Kaufhausleitung gedroht haben, eine Bombe zu zünden.