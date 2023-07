Kauffmann verpasst hauchdünn Sieg in Albstadt

In Paris beginnen morgen die Wettkämpfe bei der Weltmeisterschaft der Para-Sportler. Kugelstoßer Niko Kappel ist mit dabei. Und der kleinwüchsige Mann aus Welzheim ist klarer Favorit. Bei den Deutschen Meisterschaften feierte er zuletzt eine gelungene Generalprobe: Kappel gewann den Titel mit 14,84 m, der drittbesten Weite aller Zeiten. Den Weltrekord hält der Sportler des VfB Stuttgart seit letztem Jahr mit 14,99 Metern. Ja und in Paris: will der Welzheimer am Mittwoch nichts anderes als: die 15 Meter-Marke knacken.