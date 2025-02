per Mail teilen

Patricia Neligan

Katja Korf (Jahrgang 1977) leitet die Online-Redaktion von SWR Aktuell Baden-Württemberg. Das Team bespielt die Baden-Württemberg-Website von SWR Aktuell, die SWR Aktuell-App und gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus Rheinland-Pfalz die Kanäle bei Facebook, Instagram und Youtube. Das Ziel: jeden Tag aufs Neue ganz nah dran sein an der Lebenswelt der Menschen in Baden-Württemberg.

Vor dem SWR

Zuvor arbeitete die gebürtige Westfälin in verschiedenen Funktionen bei der "Schwäbischen Zeitung", zuletzt als Mitglied der Chefredaktion. Katja Korf studierte Journalistik und Politikwissenschaften an der Universität Dortmund und volontierte bei der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung", für die sie als feste und freie Journalistin tätig war. Es folgten Stationen in der Pressearbeit bei der Hilfsorganisation Kindernothilfe, der Deutschen UNESCO-Kommission und der Evangelischen Akademie Bad Boll.